Trump aşı üzerine çalışan Alman şirketi satın almaya çalıştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse karşı aşı geliştirmek üzere çalışan bir Alman şirketi satın almaya çalıştığı ve 1 milyar dolar teklif ettiği öne sürüldü.

Alman basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın, koronavirüse karşı aşı geliştirmek üzere çalışan bir Alman araştırma şirketinin tüm haklarını ABD'nin kullanımına açmak üzere satın almaya çalıştığını yazdı.

Alman hükümetinden yetkililer, aynı bilginin kendilerine de ulaştığını ancak böyle bir talebi kabul edemeyeceklerini söyledi.

Almanya'da çıkan Welt am Sonntag gazetesinin "Trump Berlin'e karşı" haberinde yer alan iddiayla ilgili Alman ARD kanalına konuşan Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, "Almanya satılık değildir" dedi.

Gazetenin haberine göre Donald Trump, Alman biyoteknoloji firması CureVac'ın üzerinde çalıştığı aşının tüm haklarını satın alarak işe yaraması halinde ABD'de kullanılmasını sağlamak istedi.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, Die Welt gazetesine konuşan Alman hükümetine yakın kaynaklar, Trump'ın, aşının sadece ABD'de kullanılması için "bir milyar dolar teklif ettiğini" söyledi.

Pazar günü bir basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Horst Seehofer, gazetede çıkan haberi teyit edip edemeyeceğini soran gazetecilere, "Bugün hükümet yetkililerinden birkaç kez bunun doğru olduğunu duydum, yarın bu konuyu kriz komitesiyle görüşeceğiz" yanıtını verdi.

Fransız haber ajansı AFP'ye ismini vermeden konuşan ABD'li bir yetkili, haberdeki bilgilerin "fazlasıyla abartıldığını" söyledi:

"ABD hükümeti, aşı bulmaya çalışan 25'ten fazla şirketle görüştü. Bu şirketlerin büyük çoğunluğu zaten Amerikalı yatırımcılardan ilk aşamada fon aldı."

Aynı yetkili, Washignton yönetiminin aşıyı sadece kendi ülkesinde kullanmak üzere satın almak istediği iddiasını da yalanladı:

"Koronavirüs konusunda yardımcı olabileceğini savunan her türlü şirketle görüşmeye devam edeceğiz. Çözüm bulunduğu anda da tüm dünyayla paylaşılacak."