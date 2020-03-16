Koronavirüs önlemi: ABD'de 50 binden fazla restoran, kafe, bar, tiyatro ve sinema kapatılıyor

New York'ta koronavirüs sebebiyle restoran, bar, sinema, konser salonları, gece kulüpleri ve kafeler kapatılıyor.

Dünyanın en kalabalık şehirlerinden olan New York'ta koronavirüs nedeniyle restoran, bar, sinema, konser salonları, gece kulüpleri ve kafeler kapatılıyor.

New York Şehri'nin belediye başkanı Bill de Blasio, Pazar günü yaptığı açıklamada, bar, kafe ve restoranların sadece paket yiyecek satışı yapmasını ve evlere servis hizmeti vermeye devam edeceğini, bunun dışında bu mekanlarda vakit geçirilmesini yasakladığını söyledi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, De Blasio, gece kulüpleri, sinemalar, konser salonları ve küçük tiyatro salonlarının da kapatılması emrini vereceğini, yazılı bir açıklama yaparak duyurdu:

"Bu pek kolay verdiğim bir karar olmadı. Bu mekanlar şehrimizin kalbi ve ruhu. New Yorklu olmanın bir parçası… Ancak şehrimiz şu an eşi görülmemiş bir tehditle karşı karşıya ve savaş zamanı mantığıyla hareket etmeliyiz."

Belediye başkanının genelgeyi Pazartesi günü yayımlaması, New York'ta 50 binin üzerindeki restoranın Salı gününden itibaren kapanması bekleniyor. Ulusal Rostroan Birliği'ne göre New York şehrindeki restoranların yıllık geliri 51 milyar dolar ve buralarda 800 binden fazla eleman çalışıyor.