Suriye'den Türkiye'ye kınama: Uluslararası hukukun ihlali

Suriye yönetimi, Türkiye'nin saldırı planının uluslararası hukukun şiddetli bir ihlali olduğunu belirtti.

Suriye yönetimi, Türkiye'nin saldırı planının uluslararası hukukun şiddetli bir ihlali olduğunu belirtti.

Açıklamada, "Suriye, Türk rejiminin pervasız açıklamalarıyla düşmanca niyetlerini ve Suriye sınırlarındaki askeri yığılmayı en güçlü ifadelerle kınamaktadır. Suriye, Türk saldırganlığına tüm meşru araçlarla karşı koymakta kararlıdır" denildi.

Dışişleri kaynakları, Kürt güçlerine atıfla "Hükümet akıllarını başlarına toplamaları halinde kayıp evlatlarını kucaklamaya hazırdır" çağrısında bulundu.

SANA'da yer alan habere göre, Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığından bir kaynak şu açıklamayı yaptı:

"Suriye, Türk rejiminin şahin ifadelerini, agresif niyetlerini ve Suriye sınırının yakınında toplanmakta bulunan askeri kalabalıklarını en şiddetli ifadelerle kınıyor. Bu tehditler, Suriye toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duymayı onaylanan uluslararası yasaların ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ağır bir ihlali."