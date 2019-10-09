Çavuşoğlu'ndan harekat açıklaması: Suriye dahil ilgili ülkelere bildirimde bulunacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılması planlanan askeri harekatla ilgili olarak 'Uluslararası hukuk çerçevesinde BM, Suriye dahil ilgili ülkelere bildirimlerde bulunacağız' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılması planlanan askeri harekatla ilgili açıklamalarda bulundu.

Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirten Çavuşoğlu, "Uluslararası hukuk çerçevesinde BM, Suriye dahil ilgili ülkelere bildirimlerde bulunacağız" dedi.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Harekat başlatma kararı almıştık. ABD Başkanı Trump bölgeden çekileceğini ve güvenli bölgeyi oluşturmak istediklerini söyleyince müzakere başlattık. Bu sürecin bizi oyalama süreci olduğunu görünce, Cumhurbaşkanımız Trump'a 'Sizinle netice alamayacağız, destek vermeye devam ediyorsunuz. Biz harekatı başlatacağız' dedi. Bu bizim BM Güvenlik Konseyi kararlarından sağlanan bir hakkımızdır.

Terör örgütünün esas amacı Suriye'yi bölmektir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Uluslararası hukuk çerçevesinde BM dahil Suriye ve ilgili ülkelere bildirimlerde bulunacağız. Bu harekat bölgenin istikrarı için önemli bir harekat olacak. Türkiye ve bölgedeki göçmenlerin de gönüllü bir şekilde bölgeye dönmesi mümkün olacak. Tek hedefimiz buradaki teröristler."