SDG’den ABD'ye çağrı: Uçuşa kapalı bölge ilan edilsin

Türkiye’nin askeri harekat hazırlıkları sürerken SDG, ABD liderliğindeki ‘IŞİD Karşıtı Koalisyon’dan uçuşa kapalı bölge talep etti.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ABD liderliğindeki ‘IŞİD Karşıtı Koalisyon’a uçuşa kapalı bölge ilan etmesi için çağrıda bulundu.

To protect people of NE #Syria from an imminent humanitarian crisis, we call the @coalition and the international community for the implementation of a No Fly Zone as was done in the past for the people of Iraq. @UN — Coordination & Military Ops Center - SDF (@cmoc_sdf) October 9, 2019

Açıklama, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı Fahrettin Altun’un, TSK'nın yakın zamanda Suriye sınırını geçeceğini duyurmasını takiben geldi.

The Turkish military, together with the Free Syrian Army, will cross the Turkish-Syrian border shortly. YPG militants have two options: They can defect or we will have stop them from disrupting our counter-ISIS efforts.https://t.co/vQByIUQHQB — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 8, 2019

ABD Başkanı Donald Trump, kuzeydoğu Suriye’den ABD birliklerini çıkarmaya başladığını ancak Türkiye'nin operasyonunu “desteklemeyeceğini veya katılmayacağını” söylemişti.

Trump daha sonra Washington’un “Kürtleri hiçbir şekilde terk etmediğini" belirten bir paylaşımda bulunmuştu.