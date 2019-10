SDG’den ABD'ye çağrı: Uçuşa kapalı bölge ilan edilsin

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ABD liderliğindeki ‘IŞİD Karşıtı Koalisyon’a uçuşa kapalı bölge ilan etmesi için çağrıda bulundu.

To protect people of NE #Syria from an imminent humanitarian crisis, we call the @coalition and the international community for the implementation of a No Fly Zone as was done in the past for the people of Iraq. @UN

Açıklama, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı Fahrettin Altun’un, TSK'nın yakın zamanda Suriye sınırını geçeceğini duyurmasını takiben geldi.

The Turkish military, together with the Free Syrian Army, will cross the Turkish-Syrian border shortly.

YPG militants have two options: They can defect or we will have stop them from disrupting our counter-ISIS efforts.https://t.co/vQByIUQHQB

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 8, 2019