SDG’den ABD'ye çağrı: Uçuşa kapalı bölge ilan edilsin

Türkiye’nin askeri harekat hazırlıkları sürerken SDG, ABD liderliğindeki ‘IŞİD Karşıtı Koalisyon’dan uçuşa kapalı bölge talep etti.
soL - Dış Haberler
Çarşamba, 09 Ekim 2019 12:09

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ABD liderliğindeki ‘IŞİD Karşıtı Koalisyon’a uçuşa kapalı bölge ilan etmesi için çağrıda bulundu.

Açıklama, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı Fahrettin Altun’un, TSK'nın yakın zamanda Suriye sınırını geçeceğini duyurmasını takiben geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, kuzeydoğu Suriye’den ABD birliklerini çıkarmaya başladığını ancak Türkiye'nin operasyonunu “desteklemeyeceğini veya katılmayacağını” söylemişti.

Trump daha sonra Washington’un “Kürtleri hiçbir şekilde terk etmediğini" belirten bir paylaşımda bulunmuştu.