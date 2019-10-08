Rusya: ABD'nin çekildiğinden emin değiliz

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, ABD'nin Suriye'den çekilme planına dair Rusya'ya bir bilgi göndermediğini, Rusya'nın ABD'nin çekilmesiyle ilgili durumdan emin olmadığını söyledi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, yaptığı basın açıklamasında ABD'nin Suriye'den çekilme planına dair Rusya'ya bilgi göndermediğini söyledi.

Konuyla ilgili bir soruyu yanıtlarken, Rusya'nın ABD'nin Suriye'den çekilme durumundan emin olmadığını söyleyen Peskov, "Hayır, kimse bize bir bilgi vermedi. Hangi birliklerin oradan çekildiğini, ne ölçüde çekildiğini, hatta çekilip çekilmediklerini siz de, biz de bilmiyoruz. Askerlerin çekildiğine dair dünyanın çeşitli yerlerinde doğrulanmamış birbirinden farklı açıklamalar yer alıyor. Bu nedenle gelişmeleri büyük bir dikkatle takip ediyoruz" diye konuştu.