Polonya Alt Meclisi’nden anti-komünist önerge

Polonya Sejm Meclisi’nin oluşturduğu raporda, 2. Dünya Savaşı’nın çıkmasında SSCB ve Nazilerin sorumluluğun eşit olduğu iddia edildi.

İkinci Dünya Savaşı öncesinde Almanya’da bulunan Polonya Büyükelçisi’nin anılarında yer alan Nazi hayranı ifadeler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından sertçe eleştirilmiş, büyükelçi Putin tarafından "anti-semitist bir domuz" olarak nitelendirilmişti. Rus Devlet Başkanı, Polonya Dışişleri Bakanlığı ve Naziler arasında "Yahudi sorununu" çözmek üzere geliştirilen Yahudiler’i Afrika’ya sürme planının da belgelerde bulunduğunu hatırlatmıştı.

Bunun üzerine alevlenen tartışmada Polonya Alt Meclis’i olan Sejm meclisi, Avrupa’da emperyalist devletler tarafından tekrar gündeme getirilen anti-komünist ve Sovyetler Birliği karşıtı atmosferden faydalanarak skandal bir rapor hazırladı. Polonya Sejm Meclisi’nin aldığı kararda şu ifadeler yer aldı:

“2. Dünya Savaşı'nın çıkmasına o dönemin iki totaliter gücü neden oldu: Nazi Almanyası ve Stalin’in Sovyetler Birliği. 23 Ağustos 1939'da utanç verici Molotov-Ribbentrop Paktı'nın imzalanmasından sonra Polonya ve Orta - Doğu Avrupa ülkeleri her iki totaliter rejimin ilk kurbanları oldular. Nazilerin mağlubiyeti Doğu Avrupa ülkeleri için özgürlük anlamına gelmedi."

1939’da Molotov-Ribbentrop anlaşmasıyla savaşı erteleyen bir yılın, daha sonra faşist Nazi iktidarını mağlup edecek ve kendi sınırından itibaren işgal edilen bölgelerin tamamının kurtarılmasını sağlayacak Kızıl Ordu ve Sovyetler Birliği için savaşa uygun sanayi atılımları ve askeri hazırlık anlamına geldiği biliniyor. Bir yandan da hatırlatmak gerekiyor ki, raporun kabul edildiği Polonya da dahil olmak üzere Avrupalı devletler, Naziler ile saldırmazlık anlaşmalarını Sovyetler’in Anti-faşist birlik çağrılarına rağmen çok daha erken bir tarihte imzalamışlardı. Örneğin Polonyalı Mareşal Piłsudski, Naziler ile saldırmazlık anlaşmasını 1934 başında kabul etti.

Soldan sağa: Almanya Büyükelçisi Hans-Adolf von Moltke, Mareşal Pilsudski, Nazi Propaganda Bakanı Goebbels ve Polonya Dışişleri Bakanı Jozef Beck

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, Polonya Sejm Meclisi’nin savaşın sorumluluğununda Almanya ve SSCB'yi eşitleyen karara ilişkin, ideolojinin gerçeği nasıl fethettiğini Sejm’in gösterdiğini söyledi.

Zaharova sosyal medyada ayrıca şu ifadelere yer verdi: "Görünüşe göre Engizisyon sırasında bilim, Polonya Sejm'i tarafından sapkın olarak ilan edildi ve tarihsel gerçeklerin savunucuları büyücülükle suçlandı."

Ayrıca gerçeklerin Nürnberg Mahkemesi tarafından kaydedildiğini de hatırlatan Zaharova, "Polonya Sejm mahkemenin kararlarından şüphe ediyorsa bunu açıkça söylemeli. Bu durum, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını tekrar gözden geçirme girişimi olarak kabul edilecektir" dedi.

Geçtiğimiz ay Avrupa Parlementosu da Sovyetler Birliği hakkında skandal bir önergeyi kabul etmiş ve birçok tepkiyle karşılaşmıştı. Avrupa genelinde emperyalist ülkeler tarafından tekrar piyasaya sürülen tarihsel tahrifatlara ve anti komünist karalamalara karşı yakın dönemde aydınlar tarafından bir imza kampanyası başlatılmıştı.