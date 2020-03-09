Koronavirüs: Kıbrıs’ta ilk vaka görüldü, Almanya’da ilk ölüm gerçekleşti

Dünya genelinde yeni koronavirüs vakaları artarken Kıbrıs’ta ilk kez iki vaka tespit edildiği açıklandı. Almanya’da ise Kovid-19 nedeniyle iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nde ilk yeni koronavirüs vakalarının görüldüğü açıklandı. Almanya’da ise vaka sayısı artarken ilk ölümlerin gerçekleştiği bildirildi.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülkede iki kişide yeni koronavirüs testinin pozitif çıktığı, bu kişilerden birinin bir sağlık çalışanı olduğu belirtildi. Hastalardan birinin 25 yaşında İtalya’nın kuzeyine seyahat etmiş bir kişi olduğu, diğer hastanınsa 3 Mart’ta İngiltere’den dönen 64 yaşındaki bir sağlık çalışanı olduğu kaydedildi.

Almanya’da ise Kovid-19 yüzünden ilk ölümlerin gerçekleştiği ve iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Reuters'ın aktardığına göre, Almanya Sağlık Bakanlığı sözcüsü Essen'de yaşayan 89 yaşındaki bir kadın ve salgından en çok etkilenen Heinsberg şehrindeki bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Almanya’da dün 902 olan vaka sayısı bir günde 210 artarak bugün bin 112 olarak açıklandı.

