İtalya’daki hapishanelerde koronavirüs ayaklanması: 6 mahkum yaşamını yitirdi

İtalya’da yeni koronavirüs salgını nedeniyle hapishanelerde çıkan ayaklanmalarda 6 mahkum yaşamını yitirdi. Ülkenin kuzeyinde dün yayımlanan kararnameyle başlatılan karantina uygulamasını ihlal edenlere ise hapis cezası verileceği açıklandı.

İtalya’da yeni koronavirüs salgını nedeniyle ülkenin kuzeyindeki Modena hapishanesinde çıkan ayaklanmada 6 mahkum yaşamını yitirdi. Ülkenin kuzeyinde dün başlatılan karantina uygulamasını ihlal edenler içinse hapis cezası uygulanacağı bildirildi.

Yeni koronavirüsten Çin’den sonra en çok etkilenen ülke olan İtalya’da Kovid-19’a bağlı ölümlerin sayısı 366 ulaştı. Hastalığa yakalananların sayısı ise 7 bin 375 olarak açıklandı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte tarafından dün yayımlanan bir kararname ile “virüsün yayılmasını engellemek ve kontrol altına almak amacıyla” kuzeydeki Lombardiya bölgesinin tamamı ile 14 vilayete giriş-çıkışlar kısıtlandırıldı. Karar Milano ve Venedik gibi İtalya ekonomisi ve turizm açısından önemli kentleri de kapsıyor. Kararnamede bu bölgelerde yaşayanların iş ve sağlık için gerekli olmadıkça her türlü yer değiştirmeden kaçınmaları isteniyor.

Ancak kararın önceden basına sızması nedeniyle binlerce kişi Cumartesi gününden itibaren güneye gitmek üzere tren istasyonlarına ve otoyollara akın etti.

İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese bugün yaptığı açıklamada seyahat yasağına uymayarak karantina bölgesinden ayrılanların 3 aya kadar hapis cezası ve 206 Avro para cezasıyla karşı karşıya kalacaklarını açıkladı.

Ülkedeki cezaevlerine de Kovid-19 nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi. Kuzeyde karantinaya alınan kentlerdeki hapishanelerde ayaklanmalar başladı. Modena’daki hapishanede çıkan ayaklanmada mahkumların iki gardiyanı rehin alarak cezaevini ateşe verdiği bildirilirken, cezaevi yönetiminden yapılan açıklamaya göre 6 mahkum çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Birçok başka cezaevinde de mahkumlar görüş yasağı gibi tedbirlere isyan ederken, ayrıca yeni koronavirüs testlerinin cezaevlerinde yapılmamasına, salgına karşı yeterli önlem alınmamasına ve cezaevlerinin çok kalabalık olmasına tepki gösteriyor. Ayaklanmaların bugün itibariyle 27 hapishaneye yayıldığı bildirildi.