Bakan Koca: Başarımız devam edemeyebilir, vaka görülmesi mümkün

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran ve İtalya’yı koronavirüs konusunda önlem almakta gecikmekle suçladı. Türkiye’de şu ana kadar tespit edilen vaka olmadığını söyleyen Koca 'eğer virüs ülkemize gelecekse büyük ihtimalle yurt dışından yeni girişlerle veya yurt dışından dönüşlerle olacaktır' dedi. Koca 'Kontrol altına alamadığımız faktörler mutlaka olacaktır. Ülkemizde vaka görülmesi mümkündür' diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İran ve İtalya’yı önlem almakta gecikmekle suçladı ve “Gecikseydik biz de İtalya, İran gibi olabilirdik” dedi.

"Türkiye’de şu an tespit edilen bir vaka yok" diyen Bakan Koca "Mevcut durumda eğer virüs ülkemize gelecekse büyük ihtimalle yurt dışından yeni girişlerle veya yurt dışından dönüşlerle olacaktır" diye konuştu.

Koca "Bugüne kadar olan başarımız elimizde olmayan nedenlerle devam edemeyebilir. Kontrol altına alamadığımız faktörler mutlaka olacaktır. Ülkemizde vaka görülmesi mümkündür" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- “İran karantinada geç kalmasaydı bölgeye yayılmayacaktı. Tedbir almasaydık Türkiye'de de salgını görecek olacaktık.”

- “Avrupa ne ilk günlerde ne de İtalya'da görüldükten sonra önlem almadı. Koronavirüs önlemlerini almamaları İtalya ile bile gidiş gelişleri kısıtlamaları nedeniyle 106 ülkede vaka görüldü. Gecikseydik biz de İtalya, İran gibi olabilirdik.”

- “Benzer tedbirlerin alınması için özellikle başta komşularımız olmak üzere tüm ülkelere çağrıda bulunduk. Ama maalesef bu çağrımıza gerekli tedbirler alınmadı veya çok geç alındı.”

- “Türkiye’de şu ana kadar tespit edilen bir koronavirüs vakası yok.”

- “Almanya, İsviçre, İsveç de artık hızla vaka artışına maruz kalıyor. Önümüzdeki dönemde daha da artacak. Avrupa'da şu an gördüğümüz bunun İskandinav ülkelerine doğru gidecek olması. Sorun küresel mücadelemiz ulusal.”

- “Şüpheli hastalar olmuştur. 2 bini geçen numune çalışması oldu. Hiçbirinde pozitif sonuç yoktur."

- "Bu salonda bulunan hiç kimsede hepatit B veya sarılık hastalığı yok diyebilir miyim, diyemem. Tetkikler yapılınca diyebilirim. Bizim vatandaşımıza söylediğimiz, şu an tespit edilen bir vaka olmadığıdır."

- "Mevcut durumda eğer virüs ülkemize gelecekse büyük ihtimalle yurt dışından yeni girişlerle veya yurt dışından dönüşlerle olacaktır.”

- "Özellikle Avrupa'daki vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları, çıkacaklarsa maske kullanarak çıkmaları, herhangi bir hastalık belirtisi olduğunda ise sağlık kuruluşuna müracaat etmeleri gerektiğini ifade etmek istiyorum."

- "Yurtdışından gelen tüm vatandaşlarımız sağlık kurumundan 14 günlük rapor alabilir. Pasaportlarını göstermeleri yeterli olacaktır."

- “Bir başka ülkeden alabileceğimiz bir yardım yok. Türkiye olarak yardım edebilecek konumda olan ülkelerden biri biziz."

- "Sahada şüpheli görülen vakaları alınan tedbirleri pozitif vaka gibi sosyal medyada yayanları görüyoruz. Bunlar, vatandaşlarımızda gereksiz tedirginlik oluşturmaktadır. Bu durumda tulumun giyilmiş olmasıyla burada kesin evet pozitif bir vaka var gibi algılanmamasını, özellikle sağlık çalışanımıza bulaşmaması için alınan tedbirin ve bu tedbire nasıl yaklaşmakta olduğumuzun bir göstergesi."

- "Mesela Ankara’dan gelen bir vatandaşımızla ilgili, ateşli olduğu için evden alınırken kıyafetler; yani uygulamada kıyafetlerle alınıp görüntüleri alınıyor. Sonucu negatif çıkınca normal tedavisine devam ettirdik. Biz ilk günden beri her türlü gelişmeyi şeffaf bir şekilde paylaştık. Bu paylaşımları yapanlar, yanlış bilgi verenler hakkında özellikle İçişleri Bakanlığımızın tahkikatı başlattığını biliyorsunuz. Sahada hazırlıklarımızın tam olduğunu belirtmiştim."

'TİYATROCU OLDUĞUNA EMİNİM'

- "İstanbul Ümraniye’de ölen vakaların olduğuna dair yaygın bir whatsapp grubunun olduğunu artık bilmeyen olmadığını… Emin olun sadece tiyatro. O kişinin emniyet tarafından yakalanacağına inanıyorum. Ben tiyatrocu olduğuna da eminim. Bu kadar mizansen olabilir. Bu kadar içerik ancak tiyatrocu tarafından sergilenebilir. Dediklerinin hiçbiri doğru değil, tamamen senaryo. Özellikle vatandaşımıza ifade etmek istiyorum."

'ÜLKEMİZDE VAKA GÖRÜLMESİ MÜMKÜNDÜR'

- "Bugüne kadar olan başarımız elimizde olmayan nedenlerle devam edemeyebilir. Kontrol altına alamadığımız faktörler mutlaka olacaktır. Ülkemizde vaka görülmesi mümkündür. Ancak yayılmasını önlemek bizim elimizde. Hepimiz görevlerini yapar devlet ve vatandaş olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirirsek ikinci büyük başarıyı elde etmiş oluruz."