İtalya'da koronavirüs nedeniyle işçiler isyan etti: Bizim ve ailelerimizin sağlığı tehlikede

İtalya'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı sürekli artıyor. Öte yandan fabrikalarda ve işyerlerinde üretime devam eden işçiler yeterli iş güvenli ve sağlığı önlemi alınmadığı gerekçesiyle grev ve iş yavaşlatma başlattı.

İtalya'da yeni koronavirüs (KOVİD-19) nedeniyle ölenlerin sayısı her geçen gün artarken, ülkenin kuzeyindeki büyük sanayi bölgelerindeki birçok fabrikada işçiler işçi sağlığı ve güvenliği istemiyle greve ve iş yavaşlatmaya gitti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG) paylaştığı bilgilere göre, pek çok kentte işçiler taleplerini dile getirerek daha çok önlem alınmasını istedi.

1- İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölüm sayısı 1400 kişiyi buldu, tespit edilebilmiş en az 15 bin vaka var...

Ülkenin kuzeyindeki büyük sanayi bölgelerinde birçok fabrikada işçiler işçi sağlığı ve güvenliği istemiyle grevde... pic.twitter.com/xqc008LdpN — İSİG Meclisi (@isigmeclisi) March 15, 2020

İşyerleri ve dile getirilen talepler şöyle: