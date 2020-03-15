İtalya'da koronavirüs nedeniyle işçiler isyan etti: Bizim ve ailelerimizin sağlığı tehlikede

İtalya'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı sürekli artıyor. Öte yandan fabrikalarda ve işyerlerinde üretime devam eden işçiler yeterli iş güvenli ve sağlığı önlemi alınmadığı gerekçesiyle grev ve iş yavaşlatma başlattı.
İtalya'da yeni koronavirüs (KOVİD-19) nedeniyle ölenlerin sayısı her geçen gün artarken, ülkenin kuzeyindeki büyük sanayi bölgelerindeki birçok fabrikada işçiler işçi sağlığı ve güvenliği istemiyle greve ve iş yavaşlatmaya gitti.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin (İSİG) paylaştığı bilgilere göre, pek çok kentte işçiler taleplerini dile getirerek daha çok önlem alınmasını istedi.
İşyerleri ve dile getirilen talepler şöyle:
- Marghera’da Fincantieri Tersanesi'nde grev var. İşçiler, “Herkes birbirinden 1 metre mesafeyle duracak diye yasa çıkartıp, burada bizi burun buruna çalışmaya zorluyorlar. Hiç bir alet, makine dezenfekte edilmiyor. Virüs salgın bir hastalık, biz kendimizi güvende hissetmiyoruz” diyor.
- Brescia sanayi bölgesindeki çoğu fabrika da grevde. Bir işçi, “Biz mezbahada et değiliz. 15 günlük önlemler neden burada uygulanmıyor?” diye soruyor.
- Bölgedeki en büyük sendikalardan CGİL’den Francesco Bertoli, “Şirketlerle konuşmaya çalışıyoruz. Bizi dinlemiyorlar. Beş sektörde grevler başlattık” diyor.
- Mantova’da 450 işçinin çalıştığı Corneali hazır giyim fabrikasında da fiili grev var, talep yine işçi sağlığı. Bir işçi, “A ve B türü yurttaşlar yoktur, sağlık herkesin sorunu” diyor.
- Roma’da İKEA Anagnina mağaza işçileri de işi durdurdular. Talep yine işçi sağlığı.
- PSA Genova Terminali işçileri de 11 Mart’tan itibaren grevde. İşçiler, iş aletleri dezenfekte edilmeden çalışmayacaklarını ilan etti.
- Termoli’deki Fiat otomobil fabrikasında 4 günlük grev var: “Hükümet fabrikaları tatil etmedi, bir yandan ‘evinizde kalın’ diye talimatlar çıkartıp diğer yandan fabrikadaki montaj hattı işçilerini bile çalıştırıyorlar, biz işçilerin ve ailelerimizin sağlığını ve yaşamını riske ediyorlar”
- Tabandan Sendikal Birlik de (USB), yan sanayi sektörlerinde 32 saatlik grev ilan ederek, “işçi sağlığı ve ücretlerin güvenceye alınması için radikal önlemlerin alınmasını” istedi. USB, işçilere ne dezenfektan verildiğini ne de doğru dürüst maske ve eldiven sağlandığını belirtti. USB Lojistik bölümünden bir işçi güvenliği delegesi ise “depolar, aletler dezenfekte edilmiyor” dedi. Grev pankartında, “Patronlara ve koronavirüse karşı grev”, “Kârdan önce işçi sağlığı” yazıyor.
- Metal İşçileri Sendika Federasyonu da, “acil işçi sağlığı önlemleri için hükümeti olağanüstü toplantı yapmasını” istedi ve tüm metal işçilerini derhal eyleme çağırdı. Grev talebi, “işçilerin sağlık ve ücretlerinin güvenceye alınarak üretimin programlı biçimde azaltılması” olarak belirlendi.