İtalya'da cezaevlerindeki koronavirüs eylemlerinde ölü sayısı 12'ye yükseldi

İtalya'da cezaevlerinde başlayan koronavirüs eylemlerinde dün 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğinin bildirilmesiyle toplam ölü sayısı 12 oldu.

İtalya hükümeti, cezaevlerinde başlayan koronavirüs eylemlerinde dün 3 kişinin daha öldüğünü duyurdu.

Ölümlerin Roma'nın 70 kilometre kuzey doğusundaki Rieti cezaevinde gerçekleştiği belirtildi.

Dün açıklanan ölümlerle birlikte toplam ölü sayısı 12 oldu.

İtalya Adalet Bakanlığı, ölümlerin mahkumların ilaç depolarına girmesinin ardından aşırı doz alımından gerçekleştiğini öne sürdü.

Yaşananların ardından hapishanelerin ziyarete kapatıldığı ve hapishaneden çıkışların sınırlandırıldığı kaydedildi.

Bakanlık, pazardan bu yana 23 hapishanede çıkan isyanlardan 22'sinin kontrol altına alındığını belirtti. Sicilya'daki Trapani kentindeki hapishanede ise mahkumların acil koronavirüs testi için çatıya çıktığı kaydedildi.

İtalya'nın güneyindeki Melfi'de mahumların rehin aldığı dört güvenlik personeli ve bir sağlık yetkilisinin serbest kaldığı, İtalya'nın güney doğu sahili yakınlarındaki Foggia hapishanesinden kaçan 22 mahkumun ise henüz yakalanamadığı bildirildi.