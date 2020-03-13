İran'da ölü sayısı 500'ü geçti

İtalya'nın yaşamını yitirenlerin sayısının 1016'ya yükselmesinin ardından İran'da da durum kötüleşiyor.
Ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 85 kişi artarak 514'e yükseldi.
İran Genelkurmay Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında satış yerleri, sokak ve caddeleri boşaltacaklarını açıkladı.
İran Dışişleri Bakanı Zarif dün virüsle mücadele için acilen sağlık malzemeleri, ekipmanlar ve tespit kitlerine ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştı.
İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti ise salgın nedeniyle IMF'den 5 milyar dolar istediklerini belirtmişti.