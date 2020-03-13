Çinli uzmanlar 31 tonluk tıbbi malzemeyle İtalya'ya gidiyor

İtalya'da yeni koronavirüs (KOVİD-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1016'ya yükselirken, Çin'de ise virüsün artışı ve ölüm hızı büyük oranda kontrol altına alınmaya başlandı.

Virüsle mücadelede ön saflarda görev yapmış 9 Çinli uzman, salgın önlem ve kontrol çalışmalarında yol göstermek için İtalya'ya yola çıktı.

Beraberlerinde yoğun bakım ünitesi ve koruyucu kıyafetleri de içeren 31 tonluk tıbbi malzeme de götüren uzmanların yola çıktığı, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

#COVID19 mücadelesinde ön saflarda görev yapmış 9 Çinli uzman, salgın önlem ve kontrol çalışmalarında yol göstermek için #İtalya'ya yola çıktılar. Beraberlerinde ise yoğun bakım ünitesi ve koruyucu kıyafetleri de içeren 31 tonluk tıbbi malzeme de götürüyorlar.#coronavirus https://t.co/5kwAH4XnOa

— Çin Büyükelçiliği Ankara/中国驻土耳其使馆 (@ChinaEmbTurkey) March 12, 2020