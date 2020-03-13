Çin'de virüs kontrol altında: 64 bin kişi iyileşti, ölü sayısındaki artış yavaşladı

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı ve başlarda büyük kayıplara yol açan Çin'de virüsün artışı ve ölüm hızı büyük oranda kontrol altına alındı. Çin'de son 24 saatte 7 kişi salgından dolayı hayatını kayberken, sadece 8 yeni vaka tespit edildi. Yeni vaka sayılarındaki artış İtalya'da dün 2 bin artarak 15 bine çıkarken, İran'da ise bu sayı bin artarak 10 bine çıktı.
Cuma, 13 Mart 2020 07:54

Çin'de yeni koronavirüs (Kovid-19) salgınının artış hızı büyük oranda kontrol altına alındı.

Salgının başlangıç aşamasında büyük kayıplar veren Çin, daha sonra alınan tedbirler sonrası virüsü büyük oranda kontrol altına aldı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Çin'de can kaybı 3 bin 179’a, vaka sayısı ise 4 bin 20’sinin durumu ağır olmak üzere 80 bin 813’e yükseldi.

Son 24 saatte Çin'de salgın nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, sadece 8 yeni vaka tespit edildi.

Virüs nedeniyle müşahade altında bulunan hasta sayısı 12 bin 161’e gerilerken,  iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı 64 bin 111’e çıktı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, geçtiğimiz günlerde yeni koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan kentine gitmiş, salgının büyük oranda kontrol altına alındığını açıklamıştı.