Çin'de virüs kontrol altında: 64 bin kişi iyileşti, ölü sayısındaki artış yavaşladı

Çin'de yeni koronavirüs (Kovid-19) salgınının artış hızı büyük oranda kontrol altına alındı.
Salgının başlangıç aşamasında büyük kayıplar veren Çin, daha sonra alınan tedbirler sonrası virüsü büyük oranda kontrol altına aldı.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Çin'de can kaybı 3 bin 179’a, vaka sayısı ise 4 bin 20’sinin durumu ağır olmak üzere 80 bin 813’e yükseldi.
Son 24 saatte Çin'de salgın nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, sadece 8 yeni vaka tespit edildi.
Virüs nedeniyle müşahade altında bulunan hasta sayısı 12 bin 161’e gerilerken, iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı 64 bin 111’e çıktı.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, geçtiğimiz günlerde yeni koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan kentine gitmiş, salgının büyük oranda kontrol altına alındığını açıklamıştı.