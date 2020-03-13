Çin'de virüs kontrol altında: 64 bin kişi iyileşti, ölü sayısındaki artış yavaşladı

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı ve başlarda büyük kayıplara yol açan Çin'de virüsün artışı ve ölüm hızı büyük oranda kontrol altına alındı. Çin'de son 24 saatte 7 kişi salgından dolayı hayatını kayberken, sadece 8 yeni vaka tespit edildi. Yeni vaka sayılarındaki artış İtalya'da dün 2 bin artarak 15 bine çıkarken, İran'da ise bu sayı bin artarak 10 bine çıktı.