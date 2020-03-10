Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den Vuhan'a ziyaret

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, salgını kontrol altına alma çalışmalarını incelemek üzere yeni koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan kentine gitti. Bu, Şi'nin salgının ardından ilk ziyareti oldu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan kentine gitti. Çin devlet televizyonu CCTV, Şi'nin kentte sağlık görevlileriyle bir araya geldiğini ve KOVİD-19 hastalığının yayılmasına yönelik alınan önlemleri denetlediğini bildirdi. Şi, salgının ardından ilk kez kenti ziyaret etti. Reuters'ta yer alan habere göre, Çin'de toplam vaka sayısı 80 bin 754, iyileşenlerin sayısı 59 bin 897, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 3 bin 136 oldu. Ülkede karantina uygulamasının yaygınlaştırılmasının ardından yeni virus vakalarının sayısının azaldığı belirtildi. Çin'de Pazartesi günü 19 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. İLGİLİ HABER BAA'dan yeni koronavirüs konferansları