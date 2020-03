İran koronavirüs nedeniyle IMF'den yardım talep etti

Yeni koronavirüs salgınının en hızlı yayıldığı ülkelerden olan İran, salgın nedeniyle IMF'den yardım talep etti.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, Instagram hesabından yaptığı açıklamada IMF'den 5 milyar dolar istediklerini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de, konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Zarif, "IMF direktörü Kristalina Georgieva, KOVİD-19'dan etkilenen ülkelerin Acil Mali Enstrüman'la destekleneceklerini açıklamıştı. Merkez Bankamız bu fona derhal ulaşım talebinde bulundu. IMF fon yükümlülüğünü yerine getirmeli, tarihin doğru tarafında yer almalı ve sorumlu şekilde davranmalı" açıklamasında bulundu.

IMF's @KGeorgieva has stated that countries affected by #COVID19 will be supported via Rapid Financial Instrument. Our Central Bank requested access to this facility immediately.

IMF/IMF Board should adhere to Fund's mandate, stand on right side of history & act responsibly.

— Javad Zarif (@JZarif) March 12, 2020