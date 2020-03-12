İran koronavirüs nedeniyle IMF'den yardım talep etti

İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, ülkedeki KOVİD-19 salgını nedeniyle IMF'den 5 milyar dolar istediklerini açıkladı.
Perşembe, 12 Mart 2020 13:19

Yeni koronavirüs salgınının en hızlı yayıldığı ülkelerden olan İran, salgın nedeniyle IMF'den yardım talep etti.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti, Instagram hesabından yaptığı açıklamada IMF'den 5 milyar dolar istediklerini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de, konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Zarif, "IMF direktörü Kristalina Georgieva, KOVİD-19'dan etkilenen ülkelerin Acil Mali Enstrüman'la destekleneceklerini açıklamıştı. Merkez Bankamız bu fona derhal ulaşım talebinde bulundu. IMF fon yükümlülüğünü yerine getirmeli, tarihin doğru tarafında yer almalı ve sorumlu şekilde davranmalı" açıklamasında bulundu.

 

İran'da salgın nedeniyle şu ana kadar 354 kişi yaşamını yitirdi.

 