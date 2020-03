İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüse yakalandı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Johnson'ın hastalığın hafif belirtilerini gösterdiği ve karantinaya alındığı belirtildi.

İngiltere Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada Johnson'un görevini sürdüreceği ifade edildi.

Johnson daha sonra Twitter'dan yaptığı açıklamada son 24 saatte hastalığın yüksek ateş ve öksürük gibi semptomlarını göstermesi üzerine kendisine test yapıldığını ve sonucun pozitif çıktığını duyurdu.

55 yaşındaki Johnson kendisini yalıtarak evden çalıştığını ve virüse karşı hükümetin çalışmalarını video konferans yoluyla yöneteceğini söyledi.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020