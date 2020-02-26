Hindistan'da vatandaşlık yasası protestoları: 22 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan'da 3 aya yakın süredir devam eden vatandaşlık yasası protestoları, yasa karşıtı ve yanlıları arasında çatışmalara dönüştü. Delhi kentindeki çatışmalarda 22 kişi yaşamını yitirdi.

Hindistan'da kaçak göçmenlere vatandaşlık vermeyi öngören yasaya yönelik protestolar Aralık ayından bu yana devam ediyor.

Delhi kentinde söz konusu yasaya karşı şiddeti eylemlere devam eden protestocuların yasa yanlılarıyla çatışması sonucu şu ana kadar 22 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni Delhi'de yerel yönetim, söz konusu protestolara karşılık ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeyi ziyaret ettiği gün sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'dan ülkeye yasadışı gelenlere vatandaşlık vermeyi öngören yasa, Müslüman göçmenleri kapsamıyor.