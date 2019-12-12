Hindistan'da 'vatandaşlık yasası' protestosu: Tren seferleri ve uçuşlar iptal

Hindistan'da Modi hükümetinin 'vatandaşlık yasası'nı protesto edenler, ülkenin kuzeydoğusunda tren istasyonlarını ateşe verme girişiminde bulundu. Eylemler nedeniyle tren seferleri ve uçuşlar iptal edildi.

Hindistan'da milliyetçi Narendra Modi hükümetinin "vatandaşlık yasası" protesto ediliyor.

Komşu ülkelerde yaşayan gayrimüslimlerin daha kolay vatandaşlık talep etmesini sağlayacak olan yeni yasaya karşı, ülkenin kuzeydoğusunda gerçekleşen protestolarda eylemciler, tren istasyonlarını ateşe verme girişiminde bulundu.

Reuters'da yer alan habere göre, Demiryolları sözcüsü, Bangladeş sınırında bulunan Assam eyaletinde eylemcilerin dört tren istasyonuna saldırdığını ve ateşe verme girişiminde bulunduğunu aktardı. Saldırılar nedeniyle tren seferlerinin iptal edildiği bildirilirken, havayolu şirketi IndiGo, eylemler nedeniyle uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

Assam'daki eylemciler, yeni yasayla bölgenin yabancı akınına uğrayacağını savunurken, bazı eylemciler de yeni yasanın Müslümanları dışlayarak ülkenin seküler anayasasının altını oyduğu görüşünde.

Assam'ın sokağa çıkma yasağı koyulan Guwahati kentindeki eylemlerde, polisin biber gazıyla müdahalede bulunduğu belirtildi.

Hindu milliyetçisi Modi hükümeti, çarşamba günü meclisten geçen Vatandaşlık Yasasında Değişiklik Tasarısı'nın Bangladeş, Pakistan ve Afganistan'da yaşayan azınlıkları korumak amacıyla hazırlandığını savundu.

Vatandaş yasası değişikliği, 2015 yılından önce Afganistan, Pakistan ve Bangladeş'ten kaçan Budist, Hıristiyan, Hindu, Cainist, Pars ve Sihlere Hindistan vatandaşlığı verilmesini öngörüyor.

Ülkede Eylül ayında, Hindistan Ulusal Vatandaşlık Kaydı Listesi'ne göre, Assam'da 1,9 milyon kişi vatandaşlıktan çıkarılmıştı.