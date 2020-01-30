Hindistan'da insan zincirine saldırı

Hindistan'da geçtiğimiz Aralık ayında geçen Yeni Vatandaşlık Yasası'na karşı protestolar sürüyor. Gandi suikastının yıldönümü olan bugün yapılan protesto gösterilerinde Hindistan KP Genel Sekreteri'nin de aralarında bulunduğu yüz eylemci gözaltına alındı.

Hindistan’da Modi hükümetinin getirdiği Yeni Vatandaşlık Yasası, haftalardır halk tarafından protesto ediliyor. Hindu milliyetçiliğini daha da ileriye taşıyan ve Hindu olmayanlara karşı ayrımcılığı körükleyen yasa değişikliğine karşı ülkenin çeşitli eyaletlerinde gösteriler düzenleniyor.

Geçtiğimiz pazar günü Kerala eyaletinde yedi milyon kişinin katılımıyla 620 kilometrelik bir insan zinciri oluşturularak yasa protesto edilmiş, Bombay ve Kalküta’da da büyük çapta protesto gösterileri yapılmıştı.

Hindistan’ı “seküler ve demokratik” bir ülke olarak tanımlayan anayasaya aykırı olan yasa değişikliğini protesto etmek için ağırlıklı olarak sol örgütlerin çağrısıyla bugün bir insan zinciri eylemi daha gerçekleştirildi. Eylemin “Anayasayı kurtaralım, ülkemizi kurtaralım” sloganıyla, Gandi’nin bir Hindu milliyetçisi tarafından kurşunlanarak öldürüldüğü gün olan 30 Ocak’ta, yani bugün gerçekleştirilmesi planlanmıştı. İnsan zinciri için toplanan on bin kadar eylemciye polis sert müdahale etti.

Eyleme destek vermek üzere Delhi’de bulunan Raj Ghat’a giden Hindistan KP yöneticileri dahil yüz kadar kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan yöneticiler arasında kitleye konuşma yaptığı sırada polis müdahalesine uğrayan Genel Sekreter D Raja da bulunuyor. Hindistan KP Sekreteri D Raja, “Delhi polisi bizi gözaltına aldı, şu anda nereye götürüldüğümüzü bilmiyoruz” dedi.

Hindistan Komünist Partisi’nden yapılan basın açıklamasında Başbakan Modi’nin “ulusun babası”nın öldürülmesinde örgütü RSS’nin de parmağı bulunduğu için bugün yapılacak eylemden tedirginlik duyduğu belirtildi.

Türkiye Komünist Partisi, Hindistan Komünist Partisi’ne bir mesaj ileterek, yapılan gözaltını kınadı ve dayanışma duygularını paylaştı. Genel Sekreter Raja, son Uluslararası Komünist ve İşçi Partileri Çalışma Grubu toplantısında Hindistan KP’yi temsilen İzmir’de bulunmuştu.