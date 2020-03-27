Fransa hızla artan vakalarla baş edemiyor: 'Kapasitemizi 48 saat içinde aşabiliriz'

Fransa Başbakanı Edouard Philippe gazetecilere yaptığı açıklamada vaka sayısının çok hızlı bir şekilde arttığını, bunun da sağlık sistemini ‘muazzam bir yük’ altına soktuğunu belirtti.

Salgın nedeniyle Fransa’da yoğun bakım ünitelerinin kapasitesi 5 binden 8 bine çıkarıldı, Paris’te de bu sayı iki kat artırılarak 1200’e ulaştı. Ancak sağlık çalışanları şimdiden kapasite sınırına gelindiğini belirtiyor.

Salgın nedeniyle ülke genelinde 1696 kişi yaşamını yitirdi, virüsle enfekte olan kişi sayısı 29 bin 581’e ulaştı.

Fransa’da yetkililer hızla artan vaka sayısıyla baş edemiyor. Koronavirüs salgınının Avrupa’da en çok etkili olduğu ülkelerden Fransa’da sağlık sistemi çöküşün eşiğine geldi.

Hızla artan vaka sayısına dikkat çeken Fransa Hastaneler Federasyonu Başkanı Frederic Valletoux, başkent Paris ve civarında 24 ila 48 saat içinde kapasitenin aşılacağını açıkladı.

BFM TV’ye konuşan Valletoux, salgının ilk olarak vurduğu ve doluluk nedeniyle ordu gözetiminde hasta tahliyesinin yaşandığı doğudaki Grand Est bölgesini kast ederek, “Ile-de-France bölgesinde (Paris’i de içeren merkez bölge) kesinlikle yardıma ihtiyacımız olacak, çünkü doğuda ne yaşandıysa şimdi de burada yaşanacak” dedi.

'FACİAYA DOĞRU YOL ALIRIZ'

Valletoux, “24 ila 48 saat içinde kapasitemiz dolacak hatta aşacağız. Bölgeler ve hastaneler arasında gerçek bir dayanışma göstermeye ihtiyacımız var, transfer edilen hastaların sayısının artması gerekir” diye konuştu.

Dayanışmanın ve bütüncül bir çözümün gerekliliğine işaret eden Valletoux, “Eğer hastanelerin tek başına üstesinden gelmesine izin verirsek her bölge tek başına salgınla mücadele etmek zorunda bırakılırsa işte o zaman bir faciaya doğru yol alırız” ifadelerini kullandı.

Valletoux, ülke genelinde saptanan 29 bin vakanın dörtte birinden fazlasının Paris ve banliyölerinde tedavi altına alındığını, bunların 1300’ünün yoğun bakımda olduğunu açıkladı.