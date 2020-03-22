Fransız doktorlardan suç duyurusu

Fransa'da 600'den fazla doktor, yeni koronavirüs salgınının yol açtığı sağlık krizi yönetiminde 'devlet yalanı' söyledikleri iddiasıyla Başbakan Edouard Philippe ve eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn hakkında suç duyurusunda bulundu.

Euronews'in Fransız basınına dayandırdığı habere göre 600'den fazla doktor, salgının yol açtığı krizin yönetiminde "devlet yalanı" söyledikleri gerekçesiyle Başbakan Edouard Philippe ve eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn hakkında Paris'teki Adalet Divanı'na suç duyurusunda bulundu.

Doktorlar, Philippe ve Paris Belediye Başkanlığı seçimine aday olabilmek için görevinden geçen ay istifa eden Buzyn'i "salgın ile ilgili tehlikeyi bildikleri halde zamanında gerekli önlemleri almamakla" suçladı.

Doktorların avukatı Fabrice Di Vizio, gazetecilere yaptığı açıklamada hükümetin, "Fransızlardan gizlediği bilgilerin ortaya çıkarılması" için soruşturmanın açılması gerektiğini söyledi.

Şikayette bulunan doktorlara göre, hükümetin Dünya Sağlık Örgütü'nün 30 Ocak'taki uyarısından hemen sonra gerekli olan tıbbı malzeme stoku ve yeterince miktarda test kiti oluşturmak için hareket geçmeliydi.