Fransa Irak'taki askerlerini çekti

Irak ordusu sözcüsü Abdülkerim Halef, Fransa'nın ülkedeki askerlerini çektiğini açıkladı.

Irak ordusu Fransa'nın ülkedeki askerlerini çektiğini açıkladı.

Irak Haber Ajansı'nın (INA) haberine göre, Irak ordusu sözcüsü Abdülkerim Halef Fransız birliklerinin ülkeyi terk ettiğini, uluslararası koalisyon güçlerinin de Irak hava üssünü tahliye ettiklerini açıkladı.

Ocak ayında İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'ta ABD'nin düzenlediği hava saldırısında öldürülmesinin ardından Irak Parlamentosu tüm yabancı askeri güçlerin ülkeyi terk etmesi önünde hükümete çağrı yapan kararı onaylamıştı.

INA'nın haberine göre Irak ordu sözcüsü Halef Fransız askerlerinin çekilmesinin Irak hükümeti ile anlaşmalar doğrultusunda yürütüldüğünü söyledi.

Irak'ta ABD liderliğindeki "IŞİD'le Mücadele Koalisyonu"nun bir parçası olan Fransa'nın ülkede 300 askeri bulunuyordu.

Öte yandan İngiltere de geçen hafta Irak'taki askerlerini koronavirüs salgını nedeniyle çekeceğini duyurmuştu.

