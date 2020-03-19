İngiltere Irak'taki askerlerini çekiyor

İngiltere, Kovid-19 salgını nedeniyle Irak'taki askerlerini çekme kararı aldığını açıkladı.

İngiltere Irak'taki askerlerini çekme kararı aldı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Kovid-19 salgını ortaya çıktığından beri NATO'nun ve uluslararası koalisyonun Irak Güvenlik Güçleri'ne verdiği eğitimlerin önemli ölçüde azaldığını, bu nedenle bazı askerlerin İngiltere'ye geri döneceklerini açıkladı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace son aylarda eğitim temposunun önemli ölçüde düştüğünü, bu nedenle Irak'taki eğitim misyonu birliğinin ülkeye geri döneceğini" açıkladı. Wallace İngiltere'nin koalisyona bağlılığını koruduğunu belirttiği açıklamasında Irak hükümetine "istikrarı sağlamada" destek vermeye devam edecekleri açıklamasında bulundu.

Öte yandan İngiliz ordusunda yüz yüze celplerin ve temel eğitimlerin Kovid-19 nedeniyle durdurulduğu belirtildi.