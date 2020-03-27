Fransa'da 16 yaşındaki genç koronavirüsten hayatını kaybetti

Fransa'da 16 yaşındaki lise öğrencisi Julie koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Julie'nın, Fransa'da virüs salgınından hayatını kaybeden en genç vaka olarak kayıtlara geçti.

Île-de-France bölgesine bağlı Essonne ilinden 16 yaşındaki lise öğrencisi, solunum sıkıntısı nedeniyle Pazartesi günü hastaneye kaldırıldı, Salı akşamı Paris'teki Necker Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Le Parisien'in haberine göre, genç kız Fransa'da virüse bağlı en genç ölüm olarak değerlendirilirken genç kızın kardeşi ise daha önce kardeşinin herhangi bir hastalığının olmadığını belirtti.

Hasta ve özellikle yaşlıları etkilediği bilinen koronavirüs salgını Fransa'da 16 yaşındaki bir genç kızın ölümüne neden oldu.

'VİRÜSUN SADECE YAŞLILARI ETKİLEDİĞİNE İNANMAYI BIRAKMALIYIZ'

Kız kardeşi Manon sesi ara ara donarak yaşadıklarını anlattı: ''Bunun sadece yaşlıları etkilediğine inanmayı bırakmalıyız. Kimse bu mutant virüse karşı yenilmez değil, Julie geçen hafta hafif bir öksürük geçirdi. Bu hafta sonu kötüleşti ve Pazartesi günü bir pratisyenle görüşmeye gittik. Orada solunum sıkıntısı teşhisi kondu. Bundan önce özel bir hastalığı yoktu. Bundan sonra, her şey çılgın bir hızda devam etti. İlk olarak Longjumeau'da (Essonne) hastaneye kaldırıldı, bir gecede Necker Hastanesi'ne (Paris'in 15. bölgesi) transfer edildi. Bir solunum cihazı yardımıyla, Salı akşamı entübe edildi. Akciğerleri pes etti. Doktorlar ellerinden geleni yaptılar ama onu uyandıramadılar”

'BİRAZ DAHA İNSANLIĞA İHTİYACIMIZ VAR'

Genç kızın annesi Sabine ise kızının ölümünü dayanılmaz bir acı olarak belirterek, ''En başından beri virüsün gençleri etkilediği söylenmedi. Herkes gibi biz de inandık. Salgının koşulları göz önüne alındığında, protokol çok hızlı bir şekilde ilerledi. Hızlı karar aldık. Bu karmaşık bir süreç ama bize biraz daha insanlık gerek. Cenaze Pazartesi günü gerçekleşecek. Cenazeye maksimum on kişi katılacak. Not bırakmak için bir anıt yapılacak. Cenazede sessiz beyaz ve kırmızı yürüyüş yapılacak. İyi mizacı için beyaz, en sevdiği renk olduğu için kırmızı renklerini seçtik. Julie dans etmeyi, şarkı söylemeyi, insanları güldürmeyi seviyordu'' diye konuştu.