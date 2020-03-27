50 yaşın altındaysanız ve korona testiniz pozitif çıktıysa artık eve gönderilebilirsiniz

Yeni koronavirüs vaka sayılarının hızla artmasının ardından hastanelerde yaşanan doluluk nedeniyle yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Buna göre 50 yaşın altında olup testi pozitif çıkan hastaların evde ilaçla tedavisi öngörülüyor.

Türkiye'de dün yaklaşık 1200 yeni vaka tespiti yapılmış ve toplam sayı 3 bin 629'a yükselmişti.

Yeni vakalarla birlikte hastanelerdeki yoğunluk da giderek artarken, hastane kapasiteleri gelen hastaları karşılamaya yetmemeye başladı.

soL'un edindiği bilgiye göre, bu gelişmeyle birlikte hastaların karşılanma algoritmalarında değişikliğe gidildi.

Acil hasta yönetimi başlıklı olarak 25 Mart günü yayımlanan algoritmaya göre, 50 yaşın altında olup PCR testi pozitif çıkan hastaların evde ilaçla tedavisi öngörülüyor.

YENİ HASTA KARŞILAMA ALGORİTMASI

Acil hasta yönetimi konusunda servis uzmanlarını yönlendirmek üzere hazırlanan algoritma çarşamba günü güncellendi. Bu algoritmaya göre Kovid-19 olasılığıyla acil servise yüksek ateş ve öksürük semptomlarıyla başvuran bir hastada solunum sorunu veya taşikardi gözlenmiyorsa ve yaşı 50’nin altındaysa bazı laboratuvar tetkikleriyle birlikte Tomografi ve Akciğer filmi alınıyor. Bu görüntülerle birlikte ağır pnömoni (zatürre) belirtileri gözlenmiyorsa PCR testi için örnek alınıyor ve hasta evine yollanıyor.

İlerleyen süreçte PCR testi pozitif çıkan hastalara ilaç tedavisi başlatılıyor ve evde tedavi kurallarına göre takip ediliyor.

KALABALIK EVLER İÇİN EVDE TEDAVİ İZOLASYON ANLAMINA GELMİYOR

PCR testi pozitif çıkan bir hastayla ilgili yapılan evde tedavi uygulaması hakkında değerlendirmesini bizimle paylaşan bir hekim kendi hastalarının çoğunun kalabalık evlerde ve sağlıksız koşullarda yaşadığını, salgının yayılması açısından bunun yarattığı risklerin tedavinin hasta açısından yararı kadar büyük bir sorun olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Hekimler, KOVİD tanısı konulan hastaların yakın çevrelerinin ve temas ettikleri kişilerin takibi gibi bir gündemin yaşanan yoğunlaşma içinde zaten sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmediğini hatta gündem bile olmadığını düşünüyor.