'Virüslü yurttaşı evine gönderdiler, tüm aileye bulaştırdı'

Koronavirüs testi pozitif çıkan 46 yaşındaki Mustafa Uluç, iddialara göre hastanede yer olmadığı için evine gönderilince virüs aileye sıçradı. Ailenin yaşadığı apartmanda tam 9 kişide virüs şüphesi bulunuyor.

İstanbul Eczacı Odası artık eczanelere hastaların birer birer kabul edileceğini açıklamış, Oda'nın Sağlık Bakanlığı'na yazdığı yazıda İstanbul’daki 77 kamu hastanesinin tüm yoğun bakım yataklarının dolu olduğu bu nedenle yatışı yapılamayan, tanı konulmuş hastaların eczane eczane gezmek zorunda kaldığı belirtilmişti.

Yaşanan bu durumun ardından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

DW Türkçe'den Tunca Öğreten'in haberine göre, 46 yaşındaki Mustafa Uluç, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden Uluç'un semptomları yetersiz bulundu ve test yapılmadan eve gönderildi.

Ailesiyle birlikte eve dönen Uluç'un durumu, bir sonraki gece daha da ağırlaştı. Bu kez Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Uluç’un tomografisi çekildi ve test yapıldı.

Testin sonucu pozitif çıkması sonrası iddiaya göre yetkililer aileye hastanede boş oda olmadığı için Uluç’un yatışını sağlayamayacaklarını, arzu ederlerse hastanede bekleyebileceklerini söyledi.

Doktorların sunduğu ikinci alternatif Uluç’un kendini evde karantinaya alabileceği yönünde oldu.

Aile bir süre hastane koridorlarında bekledikten sonra Mustafa Uluç daha fazla dayanamayınca aile eve döndü. Uluç'un oğlu Eşref Uluç, ertesi sabah eczaneye gidip ilaç almaya çalıştığında babasının "yatan hasta" olarak görüldüğünü öğrendi.

Uluç'un evde kaldığı süreçte durumu daha da ağırlaştı, üstelik hastalık belirtileri 70 yaşındaki Aynur Uluç’ta da görüldü. Esenyurt Devlet Hastanesi’ne götürülen iki yurttaş burada tedavi altına alındı.

Mustafa Uluç'un oğlu Eşref Kılıç, yaşananlara ilişkin, "Annemde de, bende de Covid-19 semptomları var. Sadece bizde değil. Oturduğumuz apartmanda dokuz kişi yaşıyor ve herkeste benzer rahatsızlıklar var. Büyük ihtimalle hepimiz virüsü kaptık, pozitifiz" açıklamasında bulundu.

Uluç’ın anlattıklarına göre sağlık görevlileri Avcılar’daki apartmana gelerek tüm sakinlere test yapacaklar.