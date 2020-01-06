Filistin Komünist Partisi: Süleymani'ye yönelik suikastı kınıyoruz

Filistin Komünist Partisi'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin açıklamasında, 'Bu tehlikeli bir tırmanıştır. Komutan Süleymani'ye yönelik suikastı kınıyoruz' denildi.

Filistin Komünist Partisi, iki gün önce İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Bu tehlikeli bir tırmanıştır. Komutan Süleymani'ye yönelik suikastı kınıyoruz. Bu suç, bölgedeki halklara 'esas düşmanlarını belirlemeyi' gerektiriyor ki o düşmanlar ABD ve İsrail işgalcileridir" denildi.

LEYLA HALİD: SUİKASTE KARŞILIK VERME VAKTİ GELMİŞTİR

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) siyasi büro üyesi Leyla Halid de, Al Mayadeen televizyonuna yaptığı açıklamada, "Şehit Kasım Süleymani'ye diyorum ki sen Filistin'in çocuğusun ve Filistin çocuklarını unutmaz. Tüm direniş gruplarının bu suikasta karşılık verme vakti gelmiştir" diye konuştu.