Elazığ depremi dolayısıyla dünyadan başsağlığı mesajları

Elazığ'da meydana gelen ve çok sayıda insanın hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından dünyadan çok sayıda başsağlığı mesajı geldi.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçoktakis, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı iletti. Miçotakis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi vuran yıkıcı depremin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkının acısını tüm kalbimle paylaşıyorum. Arama kurtarma ekiplerimiz size yardımcı olmaya hazırdır" dedi.

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, mesajında, Türkiye'de meydana gelen Elazığ merkezli depremde can kayıpları ve yaralıların olduğunu öğrenmekten büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Akıncı, "Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlarına ve tüm Türk ulusuna başsağlığı ve sabırlar dilerim" dedi.

AB TÜRKİYE'NİN YANINDADIR

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, depreme ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "AB Türkiye Delegasyonu olarak bugün gerçekleşen depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Depremde yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. AB, Türkiye'nin yanındadır" denildi.

KANADA BAŞKANI TRUDEAU: KALPLERİMİZ SİZLERLE BİRLİKTE

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, deprem nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlarken, "Bu akşam Türkiye'den yıkıcı haberler aldık. Kalplerimiz, bugünkü depremde yaralanan veya sevdiği birini kaybeden herkesle birlikte. Bu gece aklımızda siz varsınız" dedi.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kalplerinin Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin aileleri ve yaralılarla birlikte olduğunu kaydetti. Thaçi, "Kosova bu trajik anlarda Türkiye Hükümeti ve halkının yanındadır. Kosova acil operasyonel yardım göndermeye hazırdır" ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Sefik Dzaferovic, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Depremde yaşanan can kayıpları nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade eden Boşnak lider, mesajında şunları kaydetti: "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenizde meydana gelen trajik deprem haberini büyük bir üzüntü ile öğrendiğimi ifade etmek istiyorum. Dualarımızla Türk halkının yanındayız. Size, Türk halkına ve özellikle depremde yaşamlarını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum."

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, söz konusu depremde hayatını kaybedenlerin olduğunu hatırlattı. Rama, sosyal medya hesabındaki paylaşımında "Türk halkının yanındayız. Allah'tan, ülke yetkilileri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu trajediyle başa çıkmak için güç vermesini dua ediyorum" ifadelerini kullandı.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Twitter hesabından, "Dost ve kardeş Türkiye devlet ve halkına, özellikle Elazığ'daki kardeşlerimize başsağlığı diliyoruz. Yüce Allah'tan hayatlarını kaybedenlere rahmet ve aileleri için de sabır, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz" paylaşımında bulundu.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Elazığ merkezli depremden etkilenen herkese geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.