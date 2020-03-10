Brezilya Meclisi'nden Bolsonaro'nun azli için çağrı hazırlığı

Brezilya vekilleri, faşist devlet başkanı Bolsonaro'nun azli için Meclis'te çağrı yapmaya hazırlanıyor.

Brezilya milletvekilleri, Meclis krizini körükleme çabaları ve Meclis'in kapanmasına yönelik destekçilerini kışkırtması nedeniyle Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun azlini talep edecek.

Telesur'da yer alan habere göre, Brezilya Sosyal Demokrasi Partisi milletvekili Alexandre Frota, "Bolsonaro Brezilya'yı kaosa sürüklemeyi amaçlıyor. Brezilya'daki siyasi atmosfer, Bolsonaro'nun görevden alınması yönünde ilerliyor. Bunun için yasal gerekçelerimiz var" diye konuştu.

Frota'nın azil süreci için dört avukattan oluşan bir ekip kurduğu belirtildi. Bolsonaro'nun azline yönelik davanın 16 Mart tarihinde Meclis'te sunulması bekleniyor.

Bolsonaro, cumartesi günü destekçilerine 15 Mart'ta meclise karşı sokaklara çıkmaları için çağrı yapmıştı.