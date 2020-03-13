Bolsonaro Kovid-19'a yakalandığı haberlerine 'sahte haber' dedi

Brezilya’nın faşist devlet başkanı Bolsonaro’nun koronavirüs testinin pozitif çıktığına ilişkin çok sayıda haber ABD ve yerel medyada yer aldı. Bolsonaro haftasonu ABD Başkanı Trump ile bir araya gelmişti. Bolsonaro bu haberlerin ardından Twitter'dan 'Sahte haber medyasına inanmayın' diye yazdı ve testinin negatif çıktığını duyurdu.
soL - Dış Haberler
Cuma, 13 Mart 2020 17:16

Brezilya’nın faşist devlet başkanı Jair Bolsonaro’ya yapılan yeni koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı iddia edildi.

Bolsonaro'nun kendisi gibi koronavirüs testi pozitif çıktığı belirtilen İletişim Bakanı Fabio Wajngarten, 7-10 Mart tarihlerinde ABD ziyaretinde bulunmuş ve Florida’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmüştü.

Trump daha önce gazetecilerin sorusu üzerine koronavirüs testi yapmaya gerek görmediğini, kendisini iyi hissettiğini söylemişti.

Bolsonaro'ysa Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Sahte haber medyasına inanmayın" dedi ve test sonucunun negatif çıktığını belirtti. Bolsonaro'nun paylaşımına eklediği fotoğraf ise şaşırtmadı.

 

 