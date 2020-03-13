Bolsonaro Kovid-19'a yakalandığı haberlerine 'sahte haber' dedi

Brezilya’nın faşist devlet başkanı Jair Bolsonaro’ya yapılan yeni koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı iddia edildi.
Bolsonaro'nun kendisi gibi koronavirüs testi pozitif çıktığı belirtilen İletişim Bakanı Fabio Wajngarten, 7-10 Mart tarihlerinde ABD ziyaretinde bulunmuş ve Florida’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmüştü.
Trump daha önce gazetecilerin sorusu üzerine koronavirüs testi yapmaya gerek görmediğini, kendisini iyi hissettiğini söylemişti.
Bolsonaro'ysa Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Sahte haber medyasına inanmayın" dedi ve test sonucunun negatif çıktığını belirtti. Bolsonaro'nun paylaşımına eklediği fotoğraf ise şaşırtmadı.
- HFA/SABIN atestam negativo para o COVID-19 o Sr. Pres. da República Jair Bolsonaro. pic.twitter.com/iL3YPGPGXA
— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 13, 2020
- NÃO ACREDITE NA MÍDIA FAKE NEWS!
- SÃO ELES QUE PRECISAM DE VOCÊS!
— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 13, 2020