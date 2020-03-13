Bolsonaro Kovid-19'a yakalandığı haberlerine 'sahte haber' dedi

Brezilya’nın faşist devlet başkanı Bolsonaro’nun koronavirüs testinin pozitif çıktığına ilişkin çok sayıda haber ABD ve yerel medyada yer aldı. Bolsonaro haftasonu ABD Başkanı Trump ile bir araya gelmişti. Bolsonaro bu haberlerin ardından Twitter'dan 'Sahte haber medyasına inanmayın' diye yazdı ve testinin negatif çıktığını duyurdu.

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