ABD’nin insani yardımdan anladığı tek şey bombalama: 'Küba’dan gelen yardımları kabul etmeyin'

Dünyanın dört bir yanında sağlık sistemi çökmenin eşiğinde olan ülkelere Küba “Tıbbi Tugaylar” göndererek ülkelerin pandemiyle olan mücadelesine destek vermeye devam ediyor. İtalya, Venezuela, Nikaragua, Surinam, Brezilya, Jamaika ve Grenada dahil olmak üzere birçok ülkenin sağlık çalışanlarına Kübalı doktorlar yardımcı olurken ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkelerden Küba'dan koronavirüs salgınıyla mücadelede yardım isteklerini geri çekmelerini talep etti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DAYANIŞMASI ‘EMEK İSTİSMARI’YMIŞ

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Bürosu" tarafından yapılan paylaşımda, "Küba uluslararası tıbbi misyonlarını KOVİD-19'dan etkilenenlere yalnızca ülkeler istismarcı programa katılmayı bıraktığında kaybettiği parayı telafi etmek için sunuyor" dedi.

ABD Dışişleri’nin paylaşımında doktorların enternasyonalist dayanışması “emek istismarı” olarak isimlendirilirken çarşamba günü paylaşılan mesajda, "Küba'dan KOVİD-19 için yardım isteyen ev sahibi ülkeler anlaşmaları incelemeli ve emek istismarlarını sona erdirmelidir." denildi.

#Cuba offers its international medical missions to those afflicted with #COVIDー19 only to make up the money it lost when countries stopped participating in the abusive program. Host countries seeking Cuba’s help for #COVIDー19 should scrutinize agreements and end labor abuses.

— U.S. State Dept | Democracy, Human Rights, & Labor (@StateDRL) March 24, 2020