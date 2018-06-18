Yurt dışında seçime katılım oranı açıklandı

24 Haziran seçimleri için yurt dışında oy verme işlemleri sürerken, seçime katılım oranı önceki seçimlere oranla hayli düşük düzeyde kaldı.

Yurt dışında yaşayan Türkiye vatandaşlarının bayramın ilk günü 87 bin 251'i temsilciliklerde, 18 bin 125'i de gümrüklerde olmak üzere toplam 105 bin 376 oy kullandığı açıklandı.

AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi'nden, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak seçimler için yurt dışında kullanılan oy sayılarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Belçika, Hollanda, İsviçre, İtalya ve Türkmenistan'da cuma günü sandıkların kurulmasıyla 13 ülkedeki 46 konsolosluk bölgesinde oy kullanma işleminin devam ettiği belirtildi.

Oy verme işleminin 9'uncu gününe ilişkin güncel verilerin paylaşıldığı açıklamada, 15 Haziran Cuma gününe kadar 681 bin 257 kişinin sandığa gittiği ve katılım oranının yüzde 22,36'ya ulaştığı ifade edildi.

Bir önceki seçim ile bu seçimin bitmesine 4 gün kala toplam katılım karşılaştırması yapıldığında yüzde 12,34'lük azalışının görüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Halk oylamasında 14 gün oy kullanılmış olup, bu seçimde toplamda 13 gün oy kullanılacaktır. Bu nedenle ilk sayıya bir gün fazla oy kullanım süresinin dahil olduğunu, sandıkların yeni açıldığı Belçika ve İsviçre'de ise halk oylamasında sandıkların 14 gün boyunca açık kaldığını göz önünde bulundurmak gerekir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında 7 Haziran'da başlayan oy verme işlemi, yurt dışında 19 Haziran'a, gümrük kapılarında da 24 Haziran'a kadar sürecek.