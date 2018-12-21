Yörsan konkordato ilan etti

Ekim ayında konkordato isteyen Yörsan'ın talebi mahkeme tarafından kabul gördü. Yörsan'a üç ay süre ile geçici mühlet verildi.

Türkiye’nin en büyük süt ve süt ürünleri şirketleri arasında bulunan, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Abraaj Capital’ın şirketi Yörsan'ın konkordato başvurusu kabul edildi. Şirket hakkında üç ay süre ile geçici mühlet kararı verildi. Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararda 17 Aralık 2018 tarihinde şirket hakkında üç aylık geçici mühlet kararı verildiği belirtildi. YÜZLERCE İŞÇİYİ İŞTEN ÇIKARMIŞTI Yörsan, 2007 yılında tam 400 işçiyi sendikalı oldukları ve haklarını aradıkları için işten çıkarmıştı. İşçiler Yörsan'a karşı uzun süre direnişte bulunmuş, Yörsan'ı boykota çağırmıştı. İşçiler, Yörsan'a karşı açtıkları davaları da kazanmıştı.