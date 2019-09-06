Yeni Şafak yanlışlıkla AKP'nin lüks araç ihalesini belgeledi

İBB’nin 175 lüks araç ihalesini haber yaparken tarihleri gözden kaçıran Yeni Şafak, AKP döneminde hazırlanan 175 adet lüks sınıf aracın kiralama şartnamesini yayımladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, AKP döneminde ihtiyaç fazlası kiralanan yüzlerce aracı Yenikapı Meydanı'nda toplamasının ardından, yandaş Yeni Şafak gazetesi “Yenikapı’da şov yapan İmamoğlu deri koltuklu, kol dayamalı ve sunrooflu araç istedi” isimli bir haber yayımladı. 175 adet lüks sınıf aracın kiralandığı belgelerinin yer aldığı şartnamenin AKP döneminde hazırlandığı ortaya çıktı.

ŞARTNAME İMAMOĞLU'NDAN ÖNCE HAZIRLANMIŞ

Yeni Şafak'ın haberinde yer alan bilgi ve belgelerden ihaleye eylül başında çıkılacağı, araçların ise 16 Eylül itibariyle teslim alınacağı anlaşılırken, şartnamenin 8 Mart'ta yani İmamoğlu’nun başkanlığından önce hazırlandığı anlaşıldı.

Mart ayında şartnamesi hazırlanan ve Eylül'de ihalesi planlanan 175 araçta bulunması şart koşulan özellikler de tepkilere yol açtı:

Yeni Şafak’ın haberinin ardından İBB Basın sözcüsü Murat Ongun açıklama yaparak "Bazı medya kuruluşlarına yapılan açıklamalarda dile getirilen 4 Ağustos 2019 tarihli araç ihalesi, İBB yönetimimiz tarafından tespit edildiği an iptal edilmiş olup, herhangi bir alım yapılmamıştır. Doğal olarak iddiaya konu tüm beyanlar geçersizdir" diye konuşmuştu.