Yeni kurulan üniversite 'logosuz' açıldı

Gazi Üniversitesi’nin bölünmesiyle kurulan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin (AHBVU) internet sitesi ve sosyal medya hesapları ise logosu olmadan yayına girdi. AHBVU, logo yerine Türk Bayrağı kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından 20 yeni üniversitenin kurulmasını öngören kanun, 18 Mayıs tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Yürürlüğe giren kanunla dördü vakıf üniversitesi olmak üzere 20 yeni üniversitenin kurulması yönünde çalışmalar başladı.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, 7 Ağustos’ta üniversite tercih döneminin başlamasına rağmen yeni kurulan bazı üniversitelerin ne resmi internet sitesi ne de logosu bulunuyor.

GAZİ’DEN BÖLÜNEN ÜNİVERSİTEDE LOGO YERİNE TÜRK BAYRAĞI

Öğrencilerin ve akademisyenlerin büyük tepkilerine rağmen bölünen üniversitelerin kuruluş çalışmaları devam ederken bazılarının resmi internet adresleri ile sosyal medya hesapları açıldı. Gazi Üniversitesi’nin bölünmesiyle kurulan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin (AHBVU) internet sitesi ve sosyal medya hesapları ise logosu olmadan yayına girdi. AHBVU, logo yerine Türk Bayrağı kullandı.

Yeni kurulan devlet üniversiteleri içerisinde yer alan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin ise resmi internet sitesi yayına girmesine rağmen henüz logosu bulunmuyor. İstanbul Üniversitesi’nden ayrılarak kurulan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa’nın ise logosu, eski logoya Cerrahpaşa ibaresinin eklenmesiyle oluşturulmuş.

BAZILARININ RESMİ İNTERNET SİTESİ DAHİ AÇILMADI

Yeni kurulan üniversiteler içerisinde yer alan dokuz devlet üniversitesinin ise henüz ne resmi internet sitesi ne de logosu bulunuyor. Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi logosu ve resmi sitesi henüz hazırlanmayan üniversiteler…

4 ÜNİVERSİTENİN SİTESİ AÇILDI

Kurulan yeni üniversiteler arasında yer alan Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi’nin ise logoları belirlendi bu üniversitelerin resmi internet siteleri de var.