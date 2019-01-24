Yeni askerlik modeli belli oldu: Kısa dönem kalkıyor, bedelli sürekli hale geliyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın hazırlıklarına devam ettiği yeni askerlik modeline ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Son çıkarılan bedelli askerlik düzenlemesinin ardından askerlik modelinin komple değiştirilmesi kararı alınmış, Milli Savunma Bakanlığı'nın hazırlıklara başladığı duyurulmuştu.
Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Moskova yolundayız... Türkiye kamuoyunun yakından ilgilendiği bir konuda, TUR uçağında en yetkili isimlerle gerçekleştirdiğim sohbetten özet bilgiler aktarmak istiyorum" sözleriyle askerlik düzenlemesine ilişkin edindiği bilgileri başlıklar halinde köşesine taşıdı.
Askerelere 600 lira maaş verileceğini belirten Müderrisoğlu, kısa dönem askerliğin ise kaldırılacağını açıkladı. Sabah yazarı, bedelli uygulaması için "cazip bir paket oluşturulacak" ifadesini kullandı.
Müderrisoğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:
- Bence en dikkate değer yaklaşımlarından biri, er ve erbaşların askerlikhizmeti boyunca "sigortalanması" olacak.
- Askerliğini yükümlü olarak yerine getirenlere 600 liraya kadar maaş verilecek.
- Gençler askerde iken ailesine destek sağlanacak.
- Askerlik bitiminde ise işe giriş aşamasında değerlendirmeye esas puanlarınailave yapılacak.
- Bedelli askerlik ise adı üstünde, askerlik çağında olup da ihtiyaç fazlasıdurumunda kalanlara, günün şartlarına göre katlanacakları bir maliyetle alternatif olarak teklif edilecek.
- Klasik yükümlüler yani bildiğimiz tarzda askerlik görevini ifa edenler için cazip bir paket oluşturulacak. Böylece, "Her Türk asker doğar ama kaçar!"biçiminde, neredeyse alay konusu haline gelen çarpık tablo da sona erecek. Askerlik, sade, öngörülebilir ve istikrarlı bir modele kavuşturulacak.
- Kısa dönem askerlik yapmak için 4 yıllık bir yüksek öğretim programına kaydolunması şartı kaldırılacak. Ülke ekonomisinin nitelikli ara eleman açığını artıran, gençleri sırf askere geç gitme veya silah altında daha az süre kalma adına, herhangi bir üniversiteye kapağı atmaya teşvik eden koşullar değişecek.