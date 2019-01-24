Yeni askerlik modeli belli oldu: Kısa dönem kalkıyor, bedelli sürekli hale geliyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın hazırlıklarına devam ettiği yeni askerlik modeline ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Son çıkarılan bedelli askerlik düzenlemesinin ardından askerlik modelinin komple değiştirilmesi kararı alınmış, Milli Savunma Bakanlığı'nın hazırlıklara başladığı duyurulmuştu.

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Moskova yolundayız... Türkiye kamuoyunun yakından ilgilendiği bir konuda, TUR uçağında en yetkili isimlerle gerçekleştirdiğim sohbetten özet bilgiler aktarmak istiyorum" sözleriyle askerlik düzenlemesine ilişkin edindiği bilgileri başlıklar halinde köşesine taşıdı.

Askerelere 600 lira maaş verileceğini belirten Müderrisoğlu, kısa dönem askerliğin ise kaldırılacağını açıkladı. Sabah yazarı, bedelli uygulaması için "cazip bir paket oluşturulacak" ifadesini kullandı.

Müderrisoğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle: