Watsons’ta çıplak arama işkencesi

İstanbul’da bir AVM’deki kozmetik mağazasında, hırsızlıkla suçlanan 17 yaşındaki B.C.’ye tam 33 dakika çıplak arama işkencesi yapıldığı ortaya çıktı.

Kozmetik mağazasında çıplak arama işkencesi, İstanbul Eyüp’te Kasım 2016’da yaşandı. 17 yaşındaki lise öğrencisi B.C., arkadaşlarıyla gittiği bir AVM’deki Watsons mağazasında ruj seçerken görevli tarafından takip edilmeye başlandı ve hırsızlıkla suçlandı. Özel güvenlikçiler Zuhal A. ve Semiha A.’nın bir depoya götürdüğü ve iç çamaşırlarına kadar aranan B.C., bir şey almadığının anlaşılması sonrası serbest bırakıldı. Olayın ardından B.C., polis merkezine giderek mağaza görevlileri ve güvenlik personelinden şikâyetçi oldu. B.C., ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı: “Aramada 2 erkek güvenlik görevlisi de vardı. Onların sadece arkalarını dönmeleri istendi. Depoda kamera vardı. Mağaza müdürü bana sürekli ‘Hırsızlık yaptın’ diyordu. Kafama vurarak bana ‘Hırsız, terbiyesiz’ şeklinde hakaret etti.”

Habertürk'ün haberine göre, savcılığın başlattığı soruşturmada ifade veren kadın güvenlikçiler, kanun kapsamında üst aramanın dedektör veya x-ray cihazından geçirilerek yapıldığını bildiklerini ancak gerekli düzen sağlanmadığı için genç kızı soyduklarını savundu. Zuhal A., kızı darp etmediğini iddia etti. Soruşturma sonunda Zuhal A. hakkında ‘haksız arama’, ‘basit yaralama’ ve ‘hakaret’ten 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Diğer güvenlikçi Semiha A. ise ‘haksız arama’yla suçlanarak 1 yıla yıl hapsi istendi.

B.C.’nin depoya götürülerek 33 dakika tutulduğu anlar kayıtlara yansıdı. Kayıtlara göre tam 17.32’de B.C., biri erkek 4 görevliyle birlikte depoda bekletilirken görülüyor. Genç kız sırt çantasını çıkarıp görevlilere veriyor. Çanta aranıyor. 17.48’de depoya bir erkek güvenlikçi giriyor. B.C., kabanını çıkarıp kolilerin üzerine bırakıyor. Bu sırada 3 erkek daha depoya giriyor. Erkekler B.C.’ye sırtını dönüyor ve güvenlik görevlisi Zuhal A. ve Semiha A. kızın önce ayakkabılarını kontrol ediyor. Ardından Zuhal A., B.C.’nin tişörtünü kaldırıp iç çamaşırını elle arıyor. 17.53’te ise ise taytını diz hizasına kadar indirtip üst araması yapılırken içeri giren bir erkek uyarılıyor ve arkasını dönüyor. Dakikalarca süren aramalar sonrasında saat 18.00’i gösterirken, B.C.’nin kuzeni depoya giriyor ve onun da çantası ve kıyafetlerinin üzerinden arama yapılıyor. Tam 33 dakika boyunca süren aramalar 18.05’te son buluyor ve herkes depodan çıkıyor.