VİDEO | Arabasına erik çekirdeği geldi diye 12 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü

İstanbul Tuzla’da erik yiyen çocuğun attığı çekirdeğin aracına isabet ettiğini söyleyen bir saldırgan, 12 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdü.

İstanbul Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde önceki gün, arkadaşlarıyla erik yiyen 12 yaşındaki küçük çocuk eriğin çekirdeklerini yola attı.

Bu sırada çekirdeklerden biri yoldan geçen otomobile geldi.

Aracından inen adam, küçük çocuğu öldüresiye dövdü, sonrasında yakındaki ormana sürüklemeye başladı. Bu sırada bir vatandaş ormana doğru koşarak saldırgana polisi çağıracağını, çocuğu bırakmasını söyledi.

Saldırgan bunun üzerine olay yerinden kaçtı.





Saldırıya uğrayan çocuk yaşadıklarına ilişkin, ”Biz otobana yakın bir yerde erik yiyorduk. Çekirdeklerini de aşağı doğru atıyorduk. Arabanın biri kırmızı ışıkta durmuştu. Çekirdek de gelmemişti ama adam herhalde taş zannetti. Arabamı taşlıyorsunuz diye beni kovalamaya başladı. Ben güvenliğe seslendim beni duymadı. Sonra adamın bana yaklaştığını gördüm. Sonra adam bir yumrukla beni yere serdi. Üstüme çıktı birkaç yumruk daha attı. Sonra tekme attı ama yüzümü koruduğumdan tam gelmedi. Daha sonra beni kolumdan tutup kaldırdı. Ben onu mahalleye götürdüm, mahallede kimseyi göremeyince ‘gel ben seni ne yapacağımı biliyorum’ deyip beni ormana götürdü. Ormana girdiğimizde bir abla ilk bizi görmedi ama yürürken kafalarımızı görmüş. 'Ne yapıyorsun sen' dedi adama. Polise haber vereceğim deyince adam beni fırlattı, al şunu dedi. Abla tuttu beni evine koş dedi adam da kaçtı” dedi.