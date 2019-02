'TUS soruları sızdırıldı' iddiası

24 Şubat 2019 Pazar günü gerçekleşen Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonrası ÖSYM soruları ve cevap anahtarını yayımlamadan önce sınav soruları sosyal medyada yer aldı. Soruların sınav öncesi Whatsapp gruplarında da paylaşıldığı iddia edilirken, TUS sorularının sızdırıldığı tartışmaları gündeme geldi.

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) soru ve yanıtlarının ÖSYM tarafından açıklanmadan önce sosyal medyaya düşmesi sorular sızdırıldı mı sorusunu gündeme getirdi.

İddiaya göre, sınav günü bazı Whatsapp gruplarında sınav sorularının görüntülenmesi sızdırma iddialarını güçlendirdi.

TUS iddialarının odağındaki TUSDATA isimli dershane konuya ilişkin bir açıklama yaparak iddiaları reddetti.

İŞTE O İDDİALAR

Sınava giren M. isimli doktor konuya ilişkin şu iddiaları dile getirdi:

"Bugün TUS dershanesine gitmeden başarı elde etmek çok zor. Sınav her sene zorlaşıyor. Her yıl binlerce tıp doktoru sınava giriyor. Sınav başvuru ücretleri her dönem fahiş oranlarda zamlanıyor. TUS sınavı TUS dershaneleri için rekabet alanına dönüşmüş durumda. Her dershane ilk 10 ve ilk 100'de başarı sağladığı öğrenciler üzerinden reklam yapıyor. Dershane kayıt dönemi TIP 3. dönemine kadar düştü. Fahiş ücretlerde kayıt yaptırılıyor. Büyük paraların döndüğü büyük bir sektöre dönüştü TUS sınavı. Dereceler TUS dershaneleri için en önemli reklam aracı. Sızıntı iddiasının odağındaki TUS dershanesinin sınav öncesi 50 kişilik özel gizli grup oluşturduğunu ileri sürülüyor. Sınav soruları derece yapmaları için bu özel gruba verildi iddiası var. Bir de yüzde 98 soru tutturma, çıkan tüm sorulara referans spot bilgi paylaşımı sızıntı ihtimalini kuvvetlendiriyor. Binlerce tıp doktorunun emeğinin çalınmasına sessiz kalınmamalı."

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILANLAR

Konuya ilişkin sosyal medyada paylaşılan bazı mesajlar şöyle: