Topkapı Sarayı, Cumhurbaşkanlığına bağlandı

Topkapı Sarayı bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 44 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlandı.
Kararnamede Topkapı Sarayı'nın bütün varlıklarının, çalışanlarının, sözleşmeler uyarınca yapılmakta olan restorasyon işlerine ilişkin bütün işlerin Milli Saraylar Başkanlığına, başka bir işleme gerek kalmaksızın devredilmesi öngörülüyor.
Topkapı Sarayı'nın Milli Saraylar Başkanlığı'na devredilmesi için bir süredir görüşmeler yapılıyordu. Topkapı Sarayı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlıydı.
Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlanmasıyla birlikte İstanbul'daki sarayların hepsi Cumhurbaşkanlığı'na bağlanmış oldu.