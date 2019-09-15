TOKİ yıllık 360 milyon TL'ye kiralanan araziyi 21 milyon TL’ye Torunlar’a sattı

TOKİ'nin, Mall of İstanbul projesinin yapıldığı alanda daha önce yıllık 360 milyon TL'ye kiralanan araziyi, 21 milyon TL'ye Torunlar’a sattığı iddia edildi.

TOKİ'nin, Mall of İstanbul’un yapıldığı alanda mülkiyeti Milli Emlak’a ait 90 dönümlük bir araziyi konut yapma amacıyla Torunlar GYO'ya değerinden çok düşük bir bedele satıldığı ortaya çıktı.

90 dönümlük araziye Mall of İstanbul projesi adı altında onlarca dükkân yapan Torunlar’a, arazi bir dükkânın fiyatından düşük bedele yaklaşık 21 milyon TL'ye satıldı. TOKİ'nin, kiracısı olan Milli Emlak’ın 90 dönümlük arazisini “Konut yapacağım” diye düşük bir bedelle alarak Torunlar’a aktardığı, arazinin daha önce Albayrak'a yıllık 360 milyon TL'ye kiralandığı belirtildi.

Cumhuriyet'ten Miyase İlknur'un haberine göre, önce Albayrak'a ardından Torunlar'a satılan arazinin bir bölümü aynı zamanda Hazine'ye ait.

Yazının ilgili bölümü şöyle;

"Nazif Albayrak’ın garajına karşılık Milli Emlak’tan bir yer gösterilir. O da şu an Mall of İstanbul’un olduğu yerde Milli Emlak’a ait 90 dönümlük araziyi on yıllığına kiralar. Yıllığı 360 milyon TL’ye. İki yıllık kirasını da peşin öder. Ancak arazide gecekondular vardır. O nedenle kira kontratına şerh koyarak 'Nasıl olsa Başkan Erdoğan’ın sözü var bu gecekonduları yıktırır”'diye düşünerek araziyi kiralar. Ancak arazideki gecekonduları yıktırmak için belediyeye gidip gelse de sonuç alamaz. Başkan Erdoğan, araziyi kiralayan Albayrak’a, 'Araziye 250-300 metrekare bir garaj yap, biz diğerini hallederiz' sözünü verir. Doksan dönümlük araziye reva görülen inşaat alanı 250-300 metrekaredir. Bir süre sonra Albayrak kiraladığı araziye gidince TOKİ tabelası ile karşılaşır, tabelayı söküp atar. Ancak ertesi gün tabela tekrar konur. TOKİ, Milli Emlak’a ait araziyi konut yapmak amacıyla almıştır. Aradan geçen zamanda arazide TOKİ’nin değil Mall of İstanbul’un kuleleri yükselir. Nazif Albayrak, peşin ödediği iki yıllık kirasını geri alamaz. Ama asıl şaşkınlığı TOKİ’nin şehrin göbeğinde, imarda ticari alan kapsamında olan 90 dönümlük arazinin Torunlar’a satış bedelini öğrendikten sonra yaşar.

Kendisinin 360 milyona kiraladığı alan, Torunlar’a 21 milyona satılmıştır. Yani Torunlar’ın o projede sattığı bir dükkân fiyatına. Oysa o büyüklükteki arazide Torunlar onlarca dükkân yapmıştır. Çünkü kendisine '250-300 metrekare inşaat yapabilirsin' denilen araziye 1 milyon 250 metrekare inşaat izni verilmiştir. Torunlar, bir yandan belediye, bir yandan TOKİ’nin özel katkısı ve yol göstericiliği ile hem şahıslara hem de kamuya ait araziye 'bedava' denilecek bedellere konmuş olur. "