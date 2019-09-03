Arazileri ucuza kapattı, Süleyman Soylu'dan 'dolandırıcılık' koruması geldi

Torunlar adına şahıs arazilerini kamu gücünü kullanarak, ucuza kapatan Aziz Yeniay hakkındaki nitelikli dolandırıcılık soruşturmasına İçişleri Bakanlığı onay vermedi.

Kamu gücü kullanılarak Torunlar GYO adına şahıs arazilerini ucuza kapatan Aziz Yeniay hakkında soruşturma İçişleri Bakanlığı tarafından engellendi. Eski AKP’li Başkan Aziz Yeniay, Mall of İstanbul’un arazilerini ucuza kapatmak için yanıltma yöntemiyle iki kez imar planını değiştirdi ancak arazi sahiplerini ikna edemedi. Devreye TOKİ girdi ve arazilerin “eğitim alanı” olarak kamulaştırılacağını söyleyip arazileri aldı. Tapuya giden vatandaşlar karşılarında Mall Of AVM’yi yapan Torunlar’ı buldu. Arazilerin kapatılmasında türlü oyunlar oynayan Yeniay, başkanlık sonrası Torunlar GYO’nun yönetimine girdi. Hakkında nitelikli dolandırıcılık soruşturması açıldı.

SÜLÜN OSMAN BİLE ŞAPKA ÇIKARIR

Cumhuriyet'ten Miyase İlknur'un yolsuzluğa ilişkin yazısı şu şekilde:

Tarihimizin en uyanık dolandırıcısı olarak geçen Sülün Osman’ın bile şapka çıkaracağı cinsten bir nitelikli dolandırıcılık hikâyesinin failleri daha yargıdan kurtuldu. Hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla. Mall Of İstanbul AVM ve rezidansları yapan Torunlar GYO, Küçükçekmece Belediyesi ve TOKİ’nin de içinde bulunduğu vatandaşı “söğüşleme” olayı böylece kapanmış oldu.

Olayı daha önce de haberleştirmiştik. Olayın tarihi 2007 yılına kadar gidiyor. Bu tarihte Küçükçekmece Belediyesi sınırları içinde kalan Tepeüstü mevkiinde hem Hazine hem de şahıs arazileri bulunmaktadır. Torunlar GYO Şirketi imar planlarında ticari alan görünen bu arazide, 4 rezidans bloku, 1 ofis bloku, 1 otel bloku ve alışveriş merkezi kompleksi yapmayı planlıyor. Ancak bu devasa inşaat için şahıs arazilerine de ihtiyacı vardır. Kendisi alıcı olarak şahıslarla pazarlığa otursa arsaları ucuza alamayacağı bellidir. Bu nedenle yakın dostları Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay, bu görevi üstlenir. Tabii arazi sahipleri ile pazarlık yaparken alıcı olarak Torunlar GYO değil, belediye görünecektir. Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay, aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu’nun da başkanıdır. Komisyonda AKP’li üyeler çoğunlukta olduğundan bir arsayı isterse yeşil alan isterse, eğitim ve sağlık alanı, isterse ticari turizm alanı ilan ettirme gücüne sahiptir. Bu sıfatlarla arazi sahiplerinin karşısına çıkan Yeniay, arsalarını pazarlık usulüyle belediyeye devretmelerini ister. Ancak imar planlarında ticari alan olarak görünen ve metrekaresi 10 bin lira değirinde olan arsaların malikleri bu satışa yanaşmaz. Bu kez Büyükşehir İmar Komisyonu’ndaki başkanlık sıfatını kullanarak 60 bin metrekarelik alanı imar planında ticari alandan çıkararak okul ve eğitim alanı olarak ilan edilmesini sağlar.

Okul bahanedir oysa. Çünkü aynı parselde 312 bin metrakare Hazine arazisi vardır ama o alan eğitim alanı dışında bırakılmıştır. Vatandaşların parsel ve hisselerinin değeri plan değişikliği ile her türlü imar ve inşaattan men edilerek alenen bloke edilmiştir. Bu aşamada Küçükçekmece Belediye Başkanı Yeniay, arazi sahiplerini yeniden belediyeye çağırarak arazilerini toplamak ister. Arazi sahipleri geldiğinde de “Burası okul ve eğitim alanı, size imar ve inşaat izni vermeyeceğiz, elinizden bir şey gelmez, devletin gücü karşısında duramazsınız, size yazık olur, gelin hisselerinizi belediyemize devredin, paranızı verelim” tehdidinde bulunur. Ancak yine de arsaları toplama konusunda başarılı olamaz.

TOKİ DE İŞE DAHİL OLUYOR

Her iki girişimden de sonuç çıkmayınca bu kez TOKİ silahı kullanılır. 2008 Ocak ayında Toplu Konut İdaresi, tüm parsel sahibi ve hissedarlara tahmini 60 bin metrekare olan alanı kapsayacak şekilde, okul ve eğitim alanı haritalı bir imar planı da ekleyerek, tehditkâr bir mektup gönderir. Bu mektupta “hisselerinizi gelip pazarlık usulü ile TOKİ’ye satmazsanız, bedel tespit ve tapunun tarafımıza devri için size derhal dava açılacaktır” denilir. Mektubu alan arsa sahipleri paniğe kapılarak TOKİ’ye giderler. Konuştukları TOKİ yöneticilerinden kendilerine, “Yerleriniz eğitim alanıdır ve hiçbir surette bu vasfı değişmez. Gelecekte imar izni verilir diye düşünmeyin. Arsalarınızı derhal pazarlık suretiyle bize devrederseniz metrekaresini 650 liradan satın alabiliriz. Yok eğer gönüllü satış yapmazsanız mahkeme kararıyla arsaların metrekare birim fiyatı tespit edilerek ve bedeli mahkeme kasasına depo edilerek dava yolu ile tapudan idaremize devrini sağlarız. Bu durumda da arsalarınızın metrekaresi 300 lira bile etmez” denilir. Arsa sahipleri kendi yerlerinin ticari ve konut alanıyken 10 bin lira edeceğini belirterek feryat etseler de TOKİ yetkilileri buranın artık eğitim ve okul alanı olduğunu söyleyerek kestirip atarlar. Hissedarlar ve parsel sahipleri, çaresiz metrekare birim fiyatı 650 liradan el sıkışırlar. Tapudan 15 gün sonra verilen randevuya gittiklerinde karşılarında alıcı olarak TOKİ’yi değil Torunlar GYO temsilcilerini bulan arsa sahipleri neye uğradığını şaşırır ve arsaları devretmezler. Soluğu TOKİ’de alarak “Biz arsamızı size satmak üzere el sıkıştık. Bu Torunlar GYO da nereden çıktı” diye sorarlar. TOKİ yöneticileri, “Okulu Torunlar şirketi yapacak, satış bedelini de bu şirket ödeyecek. Bunun karşılığında TOKİ olarak biz Torunlar şirketine başka bir yerden arsa vereceğiz. Sizin yeriniz kesinlikle eğitim ve okul alanı, hiçbir değişiklik yok ve olması da mümkün değil. Merak etmeyin ve arsalarınızı tapuda bu şirkete devredin ve bedeli de onlardan tahsil edin” verdiği cevap üzerine bir kamu kurumuna güvenerek tapuda arsalarını 25 Ocak 2008 ile 3 Haziran 2009 tarihleri arasında Torunlar GYO’na devrederler.

VE YENİAY YÖNETİME GİRİYOR

Aradan üç yıl geçince arsa sahiplerinden Ali Durmuş, okul ve eğitim alanına verdiği arazisinin yerinde Avrupa’nın en büyük alışveriş merkezi olacağını gösteren gazete ilanlarını görünce beyninden vurulmuşa döner. Torunlar bu araziler üzerine AVM, rezidans, otel ve ofis binaları inşa edeceğini duyurmaktadır. Torunlar GYO’nun inşa ettiği Mall Of İstanbul’un şahıs arazilerini ucuza kapatmak için Küçükçekmece Belediyesi, İstanbül Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ adeta seferber olmuş, imar planları değiştirilmiş, arazi sahiplerinden arsalar ucuza kapatıldıktan sonra imar planları bir daha değiştirilmiş ve kamu kurumları aracığılıyla vatandaş dolandırılmıştır. Söz konusu alanda 1.595.28 metrekare büyüklüğündeki büyük arsasını metrekaresini 10 bin TL yerine 650 TL’den Torunlar’a kaptıran Ali Durmuş, yaşadığı üzüntü ve infial nedeniyle 11 Temmuz 2009’da kalp krizi geçirerek yaşamını yitirir. Vefat etmeden birkaç gün önce avukatına verdiği vekaletname ile 13 Temmuz 2011 tarihinde Küçükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2011/669 Esas sayılı dosyası ile TOKİ ve Torunlar GYO karşı tapu iptali davası, tescil ve tazminat davası açar.

Gelelim Aziz Yeniay cephesine. 2014 Yerel seçimlerinde Aziz Yeniay Küçükçekmece Belediye Başkanlığı’na yeniden aday olmaz. İşi hazırdır nasılsa. Torunlar GYO’nun Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışmaya başlar. Aziz Yeniay hakkında da Küçükçekmece Belediye Başkanlığı ve İBB İmar Komisyonu Başkanlığı görevini kötüye kullanarak diğer şüphelilerle fikir birliği içerisinde nitelikli dolandırıcılık suçlarını işlediğine dair hakkında suç duyurusunda bulunulur.

Şüpheli Aziz Yeniay’a isnat edilen eylemlerin belediye başkanlığı görevinden kaynaklanması nedeniyle, 4483 sayılı kanun uyarınca hakkında soruşturma yapılabilmesi için İçişleri Bakanlığı’nın onay vermesi gerekmektedir. Küçükçekmece Başsavcılığı 2 Aralık 2017 tarihinde İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep eder. Ancak İçişleri Bakanlığı Mülkiye Baş Müffetişliği’nin incelemesi sonucu düzenlediği 5 Ekim 2018 tarih 122/95, 134/16 sayılı raporunda, eski Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay hakkında 4483 sayılı yasanın 6. maddesi uyarınca soruşturma izni verilmemesi yönünde görüş bildirir.

İçişleri Bakanlığı da 31 Ekim 2018 tarihli Mülkiye Teftiş Kurumu Başkanlığı’nın raporu üzerine soruşturma izni vermez. Müştekilerin itirazı üzerine Danıştay 1. Dairesi’nin 21 Mayıs 2019 tarihinde verdiği kararla, İçişleri Bakanı, Aziz Yeniay hakkında vermiş olduğu soruşturma izni verilmemesine dair kararın usul ve yasaya uygun olduğundan, itirazın reddine karar verdiği, bu şekilde İçişleri Bakanı tarafından Aziz Yeniay hakkında verilen karar kesinleşmiş olur.