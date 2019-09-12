TKP'nin Sesi'nde bugün: 12 Eylül günümüz Türkiyesi'ne neleri miras bıraktı?

Günlük olarak yayımlanan TKP'nin Sesi'nde bugün 12 Eylül darbesi ve günümüze bıraktığı mirasa odaklanıldı: "Bütün ülkeyi yağmalayan, dinci gericiliğin daha da örgütlenmesinin önünü açan, ülkemizi emperyalistlerin elinde oyuncağa dönüştüren 12 Eylül zihniyeti hâlâ devam etmektedir. Darbecilerle bugün sosyalist bir düzen iradesiyle hareket edenler hesaplaşabilir."
TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:
Spotify: https://open.spotify.com/episode/0IaINlNB79yrLyh03eFoNk
Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi-12-eylül-2019-perşembe/id1472013604?i=1000449458038&l=tr