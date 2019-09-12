TKP'nin Sesi'nde bugün: 12 Eylül günümüz Türkiyesi'ne neleri miras bıraktı?

12 Eylül faşist darbesi, bu topraklarda emeğe ve sol değerlere karşı girişilmiş en büyük hamlelerden biri olmaya devam ediyor. TKP’nin Sesi’nde bugün, sömürü düzeninin sürekliliğini sağlayan ve sermayenin çıkarlarını savunan cuntanın günümüz Türkiyesi'ne neleri miras bıraktığına değiniliyor.

soL - Haber Merkezi