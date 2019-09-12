TKP'nin Sesi'nde bugün: 12 Eylül günümüz Türkiyesi'ne neleri miras bıraktı?

12 Eylül faşist darbesi, bu topraklarda emeğe ve sol değerlere karşı girişilmiş en büyük hamlelerden biri olmaya devam ediyor. TKP’nin Sesi’nde bugün, sömürü düzeninin sürekliliğini sağlayan ve sermayenin çıkarlarını savunan cuntanın günümüz Türkiyesi'ne neleri miras bıraktığına değiniliyor.
soL - Haber Merkezi
Perşembe, 12 Eylül 2019 07:38

Günlük olarak yayımlanan TKP'nin Sesi'nde bugün 12 Eylül darbesi ve günümüze bıraktığı mirasa odaklanıldı: "Bütün ülkeyi yağmalayan, dinci gericiliğin daha da örgütlenmesinin önünü açan, ülkemizi emperyalistlerin elinde oyuncağa dönüştüren 12 Eylül zihniyeti hâlâ devam etmektedir. Darbecilerle bugün sosyalist bir düzen iradesiyle hareket edenler hesaplaşabilir."

TKP'nin Sesi'ni dinlemek için:

Spotify: https://open.spotify.com/episode/0IaINlNB79yrLyh03eFoNk
Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/tr/podcast/tkpnin-sesi-12-eylül-2019-perşembe/id1472013604?i=1000449458038&l=tr

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=D9h0TZ3qbtQ