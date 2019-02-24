TKP: Güngören adayımız türbanlıdır, kadındır ve komünisttir

Türkiye Komünist Partisi, partinin Güngören Belediye Başkan adayı Fatma Akın ile ilgili açıklama yaparak, 'Parti eylemlerinde, bildiri dağıtımlarında hep ön safta olan yoldaşımız 'türbanlı' olduğu için belediye başkan adayımız olmadı. Bir komünist işçiyi 'türbanlı' olduğu için aday göstermemek bizim tercihimiz olamazdı. Bu yüzden aday oldu' diye duyurdu.

Türkiye Komünist Partisi tarafından yapılan "Güngören adayımız türbanlıdır, kadındır ve komünisttir" başlıklı açıklamada, TKP Güngören Belediye Başkanı adayı Fatma Akın için "Parti eylemlerinde, bildiri dağıtımlarında hep ön safta olan yoldaşımız "türbanlı" olduğu için belediye başkan adayımız olmadı. Bir komünist işçiyi "türbanlı" olduğu için aday göstermemek bizim tercihimiz olamazdı. Bu yüzden aday oldu" denildi.

"Başına sonuna bakmadan, "TKP laiklikten yan çiziyor" diyerek eleştiren ve partimize pek dostça bakmadığını anladığımız yurttaşlarımızdan da, "TKP de mi siyasete din karıştırmaya karar verdi" diyerek kaygılanan dostlarımızdan da komünist tekstil işçisi Fatma Akın gerçeğini daha yakından tanımalarını isteyebiliriz" denilen açıklamanın tamamı şöyle:

"Güngören adayımız türbanlıdır, kadındır ve komünisttir

Güngören Belediye Başkan adayımız Fatma Akın'dır. Propaganda görsellerinin yayınlanmasının hemen ardından "TKP'nin türbanlı adayı" sıfatıyla anılan Fatma Akın arkadaşımız bir tekstil işçisidir. Hemen her tekstil işçisi gibi sıklıkla işsiz kalan, her tekstil işçisi gibi aşırı çalışma, patron zorbalığı ve sömürüyü yaşayan Fatma Akın, "bir türbanlı kadın aday" değildir. Parti eylemlerinde, bildiri dağıtımlarında hep ön safta olan yoldaşımız "türbanlı" olduğu için belediye başkan adayımız olmadı. Bir komünist işçiyi "türbanlı" olduğu için aday göstermemek bizim tercihimiz olamazdı. Bu yüzden aday oldu.

Türkiye Komünist Partisi'nin ödün vermeksizin kavgasını verdiği temel bir ilke vardır ve bunu kimsenin bilmediğini ya da anlamadığını sanmıyoruz: Para ve din siyasetten uzaklaştırılmalıdır. Siyaset paranın ve dinin hakimiyetinden kurtarılmalıdır.

Fatma Akın'ın adaylığını "sonunda TKP'nin de yola gelip siyasette din istismarı ile barıştığını" düşünerek alkışlayanlar için üzgünüz: Sömürü ve baskının her türlüsü gibi, dinsel baskı ve istismara sıklıkla göğüs germiş olan yoldaşımız, dindar bir aday olarak değil komünist bir işçi olarak seçimlere giriyor.

Başına sonuna bakmadan, "TKP laiklikten yan çiziyor" diyerek eleştiren ve partimize pek dostça bakmadığını anladığımız yurttaşlarımızdan da, "TKP de mi siyasete din karıştırmaya karar verdi" diyerek kaygılanan dostlarımızdan da komünist tekstil işçisi Fatma Akın gerçeğini daha yakından tanımalarını isteyebiliriz.

Flormar direnişine yapılan bir ziyarette yaptığı konuşmadan kısa bir kesidi izlemek iyi bir başlangıç olacaktır."

