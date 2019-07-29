THK'ya yüzde 28 faizle dolar verdiler!

OdeaBank'ın Türk Hava Kurumu'na yüzde 28'lik faizle dolar verdiği ve böylelikle kurumca ipotek ettirilen gayrimenkullerden kar sağladığı ortaya çıktı.

Türk Hava Kurumu'nda 'peşkeş' tartışmaları sürerken, 1 Kasım 2012 tarihinde Türkiye'de ilk şubesini açan, Afrika-Lübnan merkezli Bank Audi sermaye grubuna ait OdeaBank'ın, kuruma yüzde 28 faizle dolar üzerinden kredi verdiği ortaya çıktı. Dünyada neredeyse görülmemiş düzeyde bir faiz oranıyla açılan ve Dolar (USD) üzerinden kurumun yöneticileri ve banka arasında imzalanan kredi anlaşmasında, geri ödeme faizi yüzde 28 üzerinden hesaplandı.

Kurum yüzde 28 faizle aldığı krediyi ödeyemeyecek duruma gelince de, bankaya kredi karşılığı ipoteklenen ve THK'ya ait gayrimenkullere, bankanın haciz yolu açıldı. Böylelikle OdeaBank, hem kuruma ait mülkte yer alan kiracılardan kira tahsil etme, hem de kurumdan borç ödemesi talep etme hakkı elde etti. Durum böyle olunca, bu akıl dışı 'kredi' hamlesi, kuruma ait gayrimenkullerin kiralandığı kişi ve kurumları da zor durumda bıraktı.

YURT'un ulaştığı bilgilere göre, kuruma ait gayrimenkullerin kiralandığı şirketlerden memnun kalmayan ve kredi anlaşmasından sonra kurumda yönetimi devralan kadro, kiracı şahıs ve şirketleri arada bırakmak adına borç ödemelerine yönelik herhangi adımda bulunmadı. OdeaBank'ın ve bahse konu anlaşmayı yabancı sermaye ile işbirliğine giderek imzalayan dönemin yönetiminin, ranta alabildiğine açık bu mirasın, yüksek faiz oranlı kredi ile satışa çıkarılmasını beklemekte olduğu anlaşılıyor.