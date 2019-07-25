Türk Hava Kurumu: Planlı, organize bir kumpas ortaya çıkarıldı

Yolsuzluk ve istifa haberleriyle gündeme gelen Türk Hava Kurumu, şimdi de bir kumpas açıklamasıyla gündemde. Türk Hava Kurumu Başkanı Bertan Nogaylaroğlu'nun Vakıflar Bilgi Sistemi’ne erişim sağlayan şifrelerin kanunsuz şekilde ele geçirilerek sahte bir toplantıyla görevden alındığı ileri sürüldü.

Türk Hava Kurumu Havacılık Vakfı Başkanı Bertan Nogaylaroğlu Vakıf ve Mütevelli Heyet Başkanlığı görevlerinden alındığı, THK Tokat Şube Başkanı Veli Gökyıldız’ın Vakıf Başkanlığı’na getirildiği yönündeki haberlere ilişkin Vakıf'tan açıklama geldi.

Haberlerin doğru olmadığının belirtildiği açıklamada, Nogaylaroğlu'nun görevinin başında olduğu ifade edildi.

'ORGANİZE KUMPAS'

"Türk Hava Kurumu her aşaması planlı orgazine bir kumpas ortaya çıkartılmıştır" denilen açıklamada şöyle denildi:

THK’da 24 Haziran 2019 tarihinde görevden uzaklaştırılan eski Genel Sekreter Salim Kaya, Vakıflar Bilgi Sistemi’ne erişim sağlayan şifreleri kanunsuz şekilde ele geçirdi. Görevden alındıktan 1 ay sonra 22 Temmuz 2019’da yasa dışı elde ettiği şifreyle Vakıflar Ankara Bölge Müdürlüğü Veri ve Bilgi Sistemi’ne giren Kaya, Vakıf Yönetim Kurulu toplanmış ve karar almış gibi işlem yaptı.

A.Bertan Nogaylaroğlu’nun Vakıf Başkanlığı’ndan alındığı ve yerine THK Tokat Şube Başkanı Veli Gökyıldız’ın getirildiği yönünde sahte bir dijital belge düzenleyen Salim Kaya, geçerliymiş izlenimi vermek için yok hükmündeki kararın çıktısını alıp Vakıflar Ankara Bölge Müdürlüğü yetkililerini yanıltarak onaylattı. Karar Defteri, imza sirküleri ve yetki belgesi zorunluluğu göz ardı edilerek hazırlanan sahte evrakı sözde tescil ettirmiş oldu.

Yok hükmündeki sahte evrakı devlet kurumlarına gönderen Salim Kaya, algı operasyonunun bir parçası olarak bunu internet sitelerine de servis etti ve yayınlanmasını sağladı.

Görevden uzaklaştırılan Salim Kaya bunlarla da yetinmedi ve kanunsuz olarak ele geçirip yetkisi olmadığı halde Vakıflar Veri ve Bilgi Sistemi’ne erişim sağlayan şifreyi değiştirdi. Salim Kaya böylece THK Vakfı’nın Sisteme girişini engellerken kumpasın parçası olan Yönetim Kurulu Üyeleri Veli Gökyıldız, Uğur Poyraz ve Emine Düzen Yumuşakdemir Vakıf Yönetim Kurulu’na 30 Temmuz’da toplantı çağrısı yaptılar.

Pek çok usulsüzlük ve yolsuzluk dosyası kurumumuz tarafından yargıya taşınmıştır. Bu çerçevede mahkemelerin ve kamu kurumlarının sahte belgelerle yönetim değişikliği olmuş gibi yanıltılabileceği tehlikesi bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri ve eski Genel Sekreter Yardımcısının kumpasına karşı harekete geçen THK Genel Başkanlığı olarak, bilişim suçları ve belgede sahtecilik gerekçesiyle 3 yönetim kurulu üyesi Veli Gökyıldız, Uğur Poyraz ve Emine Düzen Yumuşakdemir ile eski THK Genel Sekreter Yardımcısı Salim Kaya hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Kurumumuzun baş vurusu üzerine, sahte belge düzenlenerek oluşturulan yok hükmündeki kararı düzeltmek üzere harekete geçmiştir.