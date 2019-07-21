THK'den eski yöneticileri hakkında suç duyurusu

Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanlığı, kurumun eski yöneticileri hakkında ihaleye fesat karıştırma, güveni kötüye kullanma, rüşvet, sahte belge düzenleme ve haksız mal edinme iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.

THK Genel Başkanlığı, kurumun eski yöneticileri hakkında 'ihaleye fesat karıştırma, güveni kötüye kullanma, rüşvet, sahte belge düzenleme ve haksız mal edinme iddialarıyla suç duyurusunda bulundu.

THK'nin yaptığı yazılı açıklamada, başkanlık tarafından geçmiş dönemde görev alan bazı Genel Yönetim Kurulu üyeleri, Mütevelli Kurulu üyeleri ve Merkez Denetleme Kurulu üyeleri hakkında ihaleye fesat karıştırma, güveni kötüye kullanma, rüşvet, sahte belge düzenleme ve haksız mal edinme gerekçeleriyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu kişiler hakkında "danışmanlık ve bağış adı altında şahıslara para aktarılması, hiçbir işlem yapılmadığı halde hangar kiralanması ve ödeme yapılması, kurum bütçesinden turistik amaçlı seyahat düzenlenmesi, demirbaşların usulsüz şekilde satılması, uçak fabrikasının para kazanmamasına rağmen ekstra primler ödenmesi" gibi eylemleri olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğu söylendi.