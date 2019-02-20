TCDD Genel Müdürü görevden alındı

Ulaştırma Bakanlığı’nda kadro değişimi sürüyor.
Geçen hafta Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt emekliye ayrılmıştı. Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Erol Çıtak da görevinden ayrılmıştı. Çıtak, Ulaştırma Bakanlığı özel kalemde görevlendirilmişti.
Geçen hafta, TCDD İşletmesi Genel Müdürü İsa Apaydın umredeydi. Apaydın’ın umre dönüşü görevden alınacağı belirtilmişti. Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, dün gece Apaydın’ı görevden aldı.